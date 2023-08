Astrologinja Lenka: Zdaj ni trenutek za nove začetke

Luna je v zadnji pentadi Strelca, od koder še naprej širi svoje pozitivno ozračje. Toda kvadrat z Neptunom bo naredila pred poldnevom. Vsak tak vidik jo nekoliko pretrese, naredi negotovo ali preprosto zmanjša njeno prirojeno optimistično razpoloženje.

A ta oslabljena energija zna vplivati ​​na marsikaj. Ker ko je tako oslabljena in nadaljuje svojo pot čez dan, ko vstopi v kvadrat z Marsom, jo bo znalo zelo prizadeti. Šele takrat bo prišlo do večjih poškodb in stisk. V takšni situaciji so poškodbe, ki si jih človek povzroča iz neprevidnosti, neizogibne. Zato je dobro to energijo ozavestiti, včasih upočasniti in ne hiteti za vsako ceno. A energija Marsa je tu še vedno tista, ki je usmerjena k temu, da so vsa opravila čim prej čim bolj podrobna.

Vendar pa je Marsova energija precej oslabljena z njegovo zadnjo stopinjo znamenja device. To ni trenutek za nov začetek, saj je tudi on danes nekoliko dezorientiran v svojih načrtih. Vse, kar se na ta dan začne, ne daje stabilnosti in trajnosti, saj je tudi na poti, da spremeni svoje znamenje.

Okrog 15. ure bo Luna spremenila znamenje in prešla v kozoroga. Čeprav energije, ki se od njega pričakuje, ni, se boji preživetja in je zato osredotočena na to, da doseže čim več in nabere vse zaloge.

Danes je sobota, Saturnov dan, dosegel je 3. stopinjo znamenja rib in Sonce iz znamenja device vstopi z njim v opozicijo. To ni tako enostaven odnos ne samo z očetom, ampak tudi z vsemi avtoritetami nad človekom samim. Sonce pa je zavestna izbira, Sonce osvetljuje vse, kar je globoko podhranjeno, zato se lahko marsikaj, kar je sam Saturn globoko potlačil iz strahu ali šibkosti, zdaj počasi zave. Včasih ni tako prijetno in udobno spoznavati družino, korenine, kaj je počel kateri od naših prednikov, še posebej naš ded. Vse to je del nas, s katerim se je treba soočiti in ozavestiti, še posebej, ker gresta oba dispozitorja v trigon in nam to z malo truda omogočata.