Astrologinja Lenka: Zdaj je vse mogoče, tudi ljubezen, ki je drugačna

Luna je v znamenju Dvojčkov in danes ne dela nobenega aspekta, kot da bi dala prednost Veneri, da danes kar najbolje izrazi svojo energijo. Sama po sebi daje prednost druženju, pogovoru, komunikaciji, nekaj prebere. A tudi tu je pri komunikaciji prisotna previdnost, saj jo dispozitor vodi v škorpijonu in tu lahko pokaže svojo ne tako neškodljivo reakcijo in nekoliko ostrejše pogovore. Še vedno je blizu Marsa in gre za precej oster pogovor in še bolj odrezane besede, ki niso prijetne za uho.

Planet Venera, je danes končno prišla v trigon z Rx Uranom iz znamenja Bika. V poletnem času, ko je bila z njim kar trikrat v kvadratu, je bilo veliko muk, velikega nemira, ločitve, trganja. Vse je bilo v nekem kaosu in zelo hrupno ter stresno. Sedaj iz znamenja Device, čeprav je v zatonu, čeprav »ne zna ali noče« sebe postaviti na prvo mesto, je še vedno Devica, ki želi služiti in delati, a končno je nekaj naredilo v njej.

Astrološka karta.

Končno je vsaj malo razumela, da je tudi ona tu, da si tudi ona želi svobode, da želi nekaj spremeniti, vendar tako, kot ji ustreza in ji je lepo. Tu lahko zavrne in reče ne vsemu, kar jo tišči, kar jo moti ali ji ni po godu. Da se znebi vseh strahov, ki jih nosi, saj mora nekaj narediti, a ji ni treba narediti čisto nič. Ni ji treba zatirati svojih želja in svojih načrtov, ne glede na to, kako drugačna je od drugih. Končno lahko vsem pokaže, da je resnična. In tudi ljubezen, ki je drugačna, ki se razlikuje po barvi kože, rasi, tradiciji, zdaj je vse mogoče. Končno dvigniti to njeno skromnost na višji nivo. Možno je tudi, da pod boljšimi pogoji nepričakovano zamenja delovno mesto in se pridruži kolektivu, ki ji v marsičem ustreza. Lahko spremeni tudi način prehranjevanja, spremeni način vzdrževanja dnevnega ritma življenja. To je v redu in dobro zanjo.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je še vedno v domačem znamenju škorpijona. Močan, z veliko koncentrirano energijo in še večjo osredotočenostjo na to, kar želi početi. Družbo mu dela Merkur, zato je v človeku velika potreba po hitri komunikaciji, še hitrejši vožnji, kar pa ni ravno najboljše priporočilo, ker sta oba v opoziciji z Uranom, on pa je nepredvidljiv in zelo tvegan. Zato previdno, predvsem na problematičnih cestah, predorih….