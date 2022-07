Astrologinja Lenka: Zdaj je trenutek, da razkrijemo prikrite družinske skrivnosti

Luna začne dan v znamenju Vodnarja in v eksaktnem trigonu z Venero. Če nič drugega, že samo jutro je dovolj, da si v dobrem odnosu sam s seboj, da si vesel brez razloga, da ti je prijetno, ko se obrneš in pogledaš okoli sebe ter vidiš, kako je vse lepo. Ta občutek je neprimerljiv s čimer koli, ta zdravje in sreča, ki prihajata od znotraj, sta neprecenljiva in sta odskočna deska za današnji dan, kakor koli ga že hočeš porabiti. Že okoli 10.30 Luna preide v znamenje Rib. In kaj bo drugega, kot da se duhovno napije miru, samote, počitka od vsega. Tudi če se osami v svoji tišini, to njeno telo napolni z energijo za naprej.

Sonce je v znamenju Raka, v zadnji dekadi, vse tako hitro leti in se vrti, da bodo zelo kmalu vsi planeti v drugem znamenju. A danes, čeprav je v znamenju, kjer se največ pogovarja, preživlja ali samo razmišlja o družini, je v natančnem kvinkusu z retrogradnim Saturnom v znamenju Vodnarja. Kaj so nevidne, nepojasnjene ali celo neznane družinske stvari, ki ostajajo nejasne in jih človek ne pozna, čeprav izhaja prav iz tega izvora? Mogoče mu iz nekaterih razlogov vse ni bilo povedano, razkrito, razloženo. Mogoče so to nekatere stvari, ki so zelo temne in o katerih ne želijo govoriti. A tu je Merkur, ki je v objemu Sonca, obsijan z vseh strani. Zdaj je trenutek, da pokukamo, da odpremo to temo, da razkrijemo nekaj zavedno ali nezavedno prikritih težkih družinskih skrivnosti.

Astrološka karta.

To pa je tudi dan, ko lahko pri sebi globoko osvetliš nekatere svoje notranje potrebe in želje. Nekaj, kar je tlelo globoko v tvoji duši, je še vedno znak Rak, še vedno so globoka in močna čustva. Prisluhni sebi, naj bo to iz največje bližine samega sebe, v največji čustveni iskrenosti do sebe, le tako prideš do pravega odgovora.

Danes je sobota, Saturnov dan. Čeprav se težko prilagodi svojemu notranjemu egu, svoji notranji zavesti, marsikaj opusti in se ne oprime tako trdno, zakoreninjeno kot nekoč naši predniki, je treba zdaj marsikaj razsvetliti, ozavestiti in spremeniti. Le tako, ko se prilagajamo drug drugemu, ko razumemo potrebe drugega, ustvarimo lep in zdrav dan drug drugemu.