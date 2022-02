Astrologinja Lenka: Zdaj je čas za nakup doma

Luna je v znamenju Kozoroga, kjer ga vedno nekaj vrne, spomni na to, kako je bilo včasih, na strahove, trpljenje, težko življenje. Kako hitro se lahko nekaj izgubi in ostane brez vsega. Če je nekoga strah, tu vskoči Luna in mu ne dovoli, da se nekje ustavi, da preživi čas v nečem lepem ali da ga išče za karkoli, se je bolje utopiti v delu, v delu, da se dokažeš na tak način, da je nekaj vredno. Ker se tukaj samozavest pridobiva le z njenimi vrednotami, tukaj ni prostora za čustveno izgubljanje časa.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

A Luna gre naprej in tako pride v trigon z Uranom, ne ve se, kdo bo komu pomagal, kdo bo komu svetoval, kakšne novosti lahko prinese ali jih zna pravilno uporabiti. Uran je prehiter in Luna tukaj pravi: »Počakaj, to se da narediti v enem dnevu ali mesecu.«

Jupiter, ki je v znamenju Rib, bo to popoldne zelo podpiral. Dajal bo občutek varnosti, vere, podpore, da z lahkoto naredi vse, kar je pripravila Luna v dogovoru z Uranom. Dobro bi bilo kupiti dom zunaj urbanega kraja, najeti posojilo, karkoli. Ker Jupiter lahko in zna veliko pomagati.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno v znamenju vodnarja in nas še vedno uči, kako se počasi spreminjati. A z njim ni nič narobe, on je učitelj, ki vse pregleda in šele potem lahko greš naprej. In zakaj ga ne ljubimo? No, v človeku vzbuja strah, sploh če v nekaj ni prepričan, česa ne ve, tega ne ve, če ne dela rutinsko in se ustavi in ​​ga to dodatno prestraši kdaj bo nadoknadil, brez tega pa ne more naprej. Ko pa to sprejmemo in si ustvarimo dnevno rutino, se je držimo in ne verjamemo nič lepšega in boljšega, ko nekaj narediš, se obrneš in si rečeš, uspelo mi je. Večje sreče ni.