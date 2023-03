Astrologinja Lenka: Zdaj je čas, da ugotovimo, kaj dela človeka posebnega

Luna je v znamenju tehtnice, kjer je ves poudarek na vseh odnosih, pa naj bodo poslovni, prijateljski, predvsem pa partnerski. Zunanjemu svetu želi pokazati, kako vse deluje usklajeno, harmonično, v nekaterih primerih celo fenomenalno. Zelo ji je mar, kdo kaj misli, vidi ali govori o osebi sami, predvsem pa o njenem partnerstvu. Ta status mora pokazati, kako stabilen, lep in prijeten je na zunaj. Tukaj se okus ne more zmotiti, ko gre za modo, olepševanje, kupovanje najlepših in najboljših stvari. Ker se človek rodi s tem prefinjenim okusom, da ve, kaj je najboljše in kako vse to zapakirati v en lep paket. Včasih stvari ne gredo tako, kot si duša želi, kot želi izpeljati celotno situacijo.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

In tako se danes znajde v opoziciji z Jupitrom. In ko gre za ta dva planeta, je vedno nečesa preveč, ni merila, koliko časa in koliko je treba, vedno se kupi dvojno, trojno, vedno se v vsem pretirava. Vse gre čez meje, saj obstaja občutek, da je vsega premalo, oči pa želijo imeti vse, kar lahko vidijo. Tako lahko pride do nesoglasja glede finančne situacije ali pa nekdo preveč zapravlja in potem pride do nesoglasij.

Rešitev za to se najde, če se pojavi tretja oseba, ki lahko z zelo prijetno komunikacijo in razlago, torej utemeljitvijo, zakaj je do tega prišlo, uskladi celotno situacijo. Ker je Mars kot dispozitor Jupitra v dobrem aspektu z Luno.

Danes je četrtek, dan Jupitra, ki je v znamenju ovna in v konjunkciji s Hironom na 14. stopinji. Točen aspekt bo potekal med 11. in 12. marcem. Človek lahko v sebi čuti bolečino in je vezan na finančno situacijo, da ne more zaslužiti, kolikor hoče, da ne more obdržati denarja, kot hoče. Ali pa je preprosto tisti občutek v njem, kjer se ceni izključno skozi denar. In ali je to res tista pravica, ki ga dela človeka in tistega, ki s svojim obstojem daje vrednost življenju?

Druga stvar, ki se lahko zgodi, je povezana s samim človekom, kdo je in kaj je v smislu razkrivanja sebe v neki življenjski, religiozni, verski ali duhovni zadevi. Kje je in kako se lahko znajde? Katera so njegova prepričanja in navade, ki mu niso tako blizu? Zdaj je čas, da ugotovimo, kaj je tisto v njem, kar ga dela drugačnega, posebnega v nečem, kar ga loči od drugih. Najti svoj smisel življenja, svoj namen, ki mu tlakuje pot v nadaljnje življenje. In ne pozabite, da je z Jupitrom le nekaj zelo velikega in pomembnega in ne samo za sebe, ampak tudi za druge ljudi okoli njega.