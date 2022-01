Astrologinja Lenka: Zdaj je čas, da se ustavimo in poskrbimo zase

Luna je v Strelcu do 10. ure, nato pa preide v znamenje Kozoroga, da se počasi pridruži ostanku planetov. Kot da je premalo, da je sama Venera tako zamrznjena, stoji in čaka, da je ni mogoče odmrzniti in osvoboditi globokih čustev. In sam Merkur, ki daje še danes poseben pečat, ker je retrograden, v samem jedru planeta Hudiča, Hada, Plutona. Kot da bi hotel iti čim globlje, začutiti, kako znajo besede ugrizniti, da besede bolijo bolj kot najhujša telesna poškodba. Tukaj je tisti poskok, ki samo sika in bruha strup. Ker s Plutonom ni več tisti, s katerim se bo prijetno pogovarjal, ki bo topel in nežen. Tu je revoltiran, poln sovraštva, maščevanja, zavisti, vsega, kar je nabral skozi leto in bi zdaj rad to očistil, popravil, se tega znebil. In ali bo? Ker bo imel še eno priložnost, ko se vrne čez nekaj dni in zadnje srečanje v tem letu. Se je le dotaknil dna in pomislil, v katero smer naj gre? To so pretežke misli, ki človeka preganjajo, ki mu ne dajo miru, ki ga mučijo in ga zavestno silijo v najšibkejši nagon zase. In zdaj imamo, ker nam Pluton ne dovoli, da se premaknemo naprej. Če ni čist v duši v umu, zahteva preobrazbo. Kdaj vas bo ta atomsko nenadzorovana energija potegnila na katero stran? Pomanjkanje nadzora nad svojim razmišljanjem, umom, zato lahko zlahka zdrsne na drugo stran in vodi do notranjih eksplozij, ki so za druge najhujše. Kajti zelo hitro se lahko um zatemni, da ne vidi izhoda iz vsega in to je samo najslabše za človeka samega.

Zdaj pa je čas, da se ustavimo in poskrbimo zase, za vse, kar ne gre dobro, za osebo, s katero ne moremo več naprej, službo, zaradi katere sem nezadovoljen in nesrečen. Čas je, da ga začnemo preoblikovati ali vsaj naredimo načrte, kako to narediti v najkrajšem mogočem času. Ker Pluton ne sprosti komunikacijske nečistosti, se ne sprosti, če nekaj ni prečiščeno in spremenjeno.

In Venera v Kozorogu je dosegla največjo zmrzal in led v svoji duši, tako da zdaj, ko se obrača, začne razmišljati o sebi, kje je na tem svetu, kateremu kraju pripada, koliko se mora ceniti, da bi jo tudi drugi tako gledali. A čaka jo še en objem s Plutonom in menda bo takrat spoznala, da ni drugih razen nje same in da je življenje izključno v njenih rokah.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v središču znamenja Vodnarja. A s seboj prinaša celotno kompozicijo osebnih planetov Merkurja, Venere, Lune, Marsa, Plutona. Ali lahko torej vse izvleče in vzpostavi normalen red ter jih spravi iz te zastarele ledene situacije? Morda je danes najpomembneje, da prečistimo svoj um, da zavrnemo vse, kar nas zadržuje, kar nas meče v negativne in maščevalne misli, kar prežene sovraštvo. Vse skupaj spremenimo v dobre, pozitivne misli in pošljimo ljubezen.