Astrologinja Lenka: Zdaj je čas, da se soočimo z ranami, ki smo si jih nehote zadali

Luna se je pojavila na zadnjih stopinjah znamenja Leva v ne preveč prijetnem odnosu z Neptunom in Plutonom. Kaj je tisto, kar ni razčiščeno? Kje je ta problem? Ker običajno gre čez situacijo čustvenega in fizičnega zdravja. Okoli 8.30 se prelevi v znamenje Device in to je kraj, kjer se morate bolj posvetiti bolj zdravemu odnosu do telesa, do hrane, torej življenja samega. Čez dan ne dela velikih vidikov, zato je namenjen izboljšanju vsega, kar je povezano s tem znakom.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Sonce, naša vitalnost in zavest so v Dvojčkih na kraljevski stopinji v točnem sekstilu z zdravilcem Kironom iz znamenja Ovna. Kar vse naše osebne rane, globoke depresivne bolečine so še globoko v nas in se še niso zacelile. To je trenutek, da pridete k sebi, da jih pogledate, čeprav vse to zelo boli, morda je pretežka in globoka rana, morda je preveč sramu nanesenega na dušo in nimate poguma soočiti se s tem, ker preveč boli. Zdaj pa, ko Sonce osvetljuje tisto neozdravljivo bolečino, se je treba z njo soočiti, pogledati, kaj je do nje pripeljalo, da si se od te rane ločil, kot da ni tvoja, in jih potisnil globoko v telo. Ker so to naše rane, ki smo si jih morda nehote zadali in zdaj je čas, da se s tem soočimo. Najbolje je videti, sprejeti, konkretno videti, kje in za kakšno globoko bolečino gre, in ne glede na to, koliko boli, počasi vodi v ozdravitev. Ker Uran podpira Sonce, da najdete še večji pogum in resnico ter se k temu zdravljenju lotiti bolj zavestno.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in stopila je v znamenje Device, znamenje, ki nas najbolj skrbi, kako se zdravstveno počutimo, saj je brez tega vse ostalo v življenju nepomembno. Ker dispozitor tako Sončevih kot Luninih luči je Merkur, ki se je končno premaknil v direktno smer, a še vedno stoji na nivoju, kjer prihajajo le slabe misli. Strupene kače pikajo z vseh strani in prinašajo različne strupene pike drugim in sebi. Se pogosto čez dan, mesece in leta vprašamo, od kod vse te težke in neozdravljive bolezni v telesu? Je to od hrane, pijače ali od najtežjih in zlobnih misli, ki jih nosimo v Duši? Premislite o tem.