Astrologinja Lenka: Zdaj je čas, da se lažem naredi konec

Za nami je polna luna, ki so jo obarvala Venerina čustva, ki bodo močna tudi danes. Še vedno smo v tisti energiji Venere, energiji lepote in veselja, vendar je odvisno od tega, kako resnični smo, kako pošteni smo do sebe.

Je v zelo napeti in napeti situaciji, v situaciji, ki reže in lomi vse, kar ni iz dna duše, kar ni ravno resnično, predvsem pa sama s seboj. Ne prenese ničesar, kar mora, kar mora, kar mora biti v okviru nečesa trajnega, kar se je treba v nekaj ukalupiti. Ne prenaša potrebe po držanju klasičnih, starih, tradicionalnih prepričanj, načel. To je trenutek pretrganja vseh vezi, pretrganja vseh okvirjev in verig ter trenutek največjega osvobajanja. Pred tem pa moraš videti, iz kdaj je vse narejeno, ali od sebe ali od nekoga drugega? Ker Venera in Uran sta v imenjenem sedežu, je vso to situacijo mogoče narediti na najboljši možni način z veliko drznosti, raznolikosti, z veliko svobode, da nekaj narediš. Lahko je šokantno, za nekoga nesprejemljivo, za osebo pa je zelo zanimivo, osvobaja, navdihuje ali celo doseže nekaj, česar si nikoli prej ne bi upala.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Najslabša so prijateljstva, kjer je bilo malo laži in malo nezaupanja. Zdaj je čas, da se konča, da se temu naredi konec. Pred tem pa poglej zakaj se je zgodilo, kaj je vzrok, vse to sprejmi in pojdi naprej. Ker je tudi Luna v Venerinem znamenju Tehtnice, ki je še toliko bolj osredotočena na vsa partnerstva. Najbolje si je vzeti dan zase, si ob kavici ob prijaznem klepetu in druženju polepšati čudovit dan. Presenetite se s kakšnim lepim darilom, kakšno lepo gesto. Okrepite tisto Venero v sebi, ne dovolite, da vas zavleče v neko staro razmerje, stara čustva, ki vam lahko samo pokvarijo dan.

In Merkur je v mističnih in skrivnostnih Ribah na nivoju, ki se zna globoko posvetiti, se potopiti v globine še večjih skrivnosti ali pa se posvetiti kakšnemu svojemu duhovnemu in duhovnemu posvečenju. Sonce, ki bo le še nekaj dni sijalo iz največjih vodnih globin, ki razsvetljuje vse skrivnosti, je v natančnem sekstilu z največjim transformatorjem in regeneratorjem vsega, s plutonom. Pa tudi tistim, ki podpira naše moči, ego, voljo, da z določenimi spremembami v sebi dosežemo veliko.

Danes je sobota, Saturnov dan, in je v znamenju Vodnarja, ki ga spremljata Venera in Mars. Venero zna pri nekaterih svojih odločitvah lepo voditi in naučiti, naj ne bo tako prehitra in nepremišljena.