Astrologinja Lenka: Zdaj je čas, da se gre na vse ali nič

Luna je še vedno v Biku in šele zdaj se zdi, da ni več stresa in kritik, da bi se sprostila in uživala v vseh prednostih enega znaka Bika. A tudi tu je včasih potreben nadzor, saj vemo, da pretiravamo in nimamo omejitev, pa naj bo to v hrani, pijači, hrani, čim več materialnih stvareh, denarju, vse nam je premalo. In pri tem pomaga Neptun med 14. in 16. uro, ki pravi, da zmoreš karkoli, le sprosti se in poglej iz dna Duše, vse je tvoje.

Ta zapeljivost ga v vsakem smislu žene v pretiravanje, brez meja in ukrepov. Domišljiji in želji ni konca, kar je včasih predobro. Ko pa bo Luna ob 18 do 20. ure prišla v kvadrat z Jupitrom, potem je čas za ugotovitev, kakšna cena je bila izstavljena. Ali smo kje pretiravali, ali je Luna želela uživati le po bikovsko, namesto, da bi porabila denar za kakšne družbene dejavnosti, tehnologijo ali preprosto pomagala nekomu drugemu. Kljub vsemu so pretiravanja v željah in zmožnostih prevelike.

A moška energija v vseh nas, predvsem pa pri moških, je pripravljena, da se aktivira le na najšibkejši možni način. Mars iz Tehtnice, kjer je v slabem dostojanstvu, da se prepusti močnim, da bi ga bilo sram pred svetom, da izgubi vse, kar je pridobili v skupnih partnerskih odnosih.

No, zdaj je čas, da gre na vse ali nič. Brez brez dogovorov in brez posredovanja.

Vse je zavito v skrivnost, dejstvo, da niti oni ne vedo, za koliko denarja, materialnih sredstev ali česar koli bijejo bitko. Celo toliko stvari je skritega, da človek sam ne ve vsega. Previdnost in še enkrat previdnost v tem času, saj so energije na sprožilcu.

In to zavest nam daje Sonce, danes pa je tudi na 29. stopinji, kjer se konča vse, kar je moralo osvetliti v čustvenih in partnerskih odnosih. To je konec, to je konec dneva, ko je le v nekaterih svojih pripravah za prehod na druge energije - energijo Škorpijona.

Danes je petek, dan Venere, edina največja luč za danes. Še vedno zna iz vsega izhajati vesela, nasmejana, pozitivna, polna vere, da je vse lepo in da bo še lepše, če le znamo gledati dlje, širše in višje. Obrnimo se in bodimo Venera, le lepoto sejmo iz Duše.