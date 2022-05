Astrologinja Lenka: Zdaj je čas, da dokončate nedokončano

Luna je še vedno v znamenju Dvojčkov, kjer je v ospredju pisanje, učenje,udeležba seminarjev. V trigonu s Saturnom bo ustvarila stabilnejši odnos v vsem, kar počne. Dobila je veliko podporo in pomoč starejših. So pa to Dvojčki, kjer ni stabilnosti in trajnosti, zato želja po marsičem novem hitro ugasne, še posebej, ko naleti na kvadrat z Neptunom, ko mu ta uniči vse ideje, načrte, ko postane negotov.

Ni se lahko upreti nekomu, ki je tako močan v znamenju Rib in namesto vizije ponudi iluzijo, kot nekakšen opiat. Jupiter to še dodatno podžge, zato ni nič nenavadnega, da v tem stanju skačemo v pretiravanje in delamo nekaj, kar se ne sme. Luna v Dvojčkih hitro prehaja s teme na temo in iz enega projekta v drugega, kar povzroča zmedo, nered in neskladnost.

Sonce je prišlo v konjunkcijo z Uranom in sekstil z Marsom, kar pomeni neverjeten pogum in vsak podvig je mogoč. Znamenje Bika želi vse, kar je povezano z materialnimi in finančnimi zadevami. Želi si nekaj zgraditi, kupiti, odpreti podjetje, a vse potiho, a hitro. Domišljije je tu na pretek, ne varčuje z idejami, vizijami in zre v prihodnost. Hitrost in nove nepričakovane ideje pridejo in gredo same od sebe, le biti moraš pogumen in vse to uresničiti.

Tiste, ki so še na trmasti in vztrajni stari poti, jih bodo neprijetni dogodki prisilili, da se premaknejo in naredijo nekaj proti svoji volji, kar je malo težja pot. Potreba po svobodi in neodvisnosti je premočna, da bi ostala v starih obstoječih modelih življenja. Zato intuitivno dovolimo, da nas novosti vodijo na nezmotljivo novo pot.

Danes je sreda, dan Merkurja, in on je doma. Nekaj je pozabil in ni uspel dokončati, zato se zdaj pripravlja, da bi to dokončal v naslednjem mesecu. Pomislite, česa niste dokončali. Zdaj je čas, da to popravite.