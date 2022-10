Astrologinja Lenka: Zdaj imate možnost, da popravite krivdo, ki jo čutite

Dan se začne z Luno v Ovnu in s konjunkcijo z Jupitrom, ki je tu že nekaj časa. Ta dogovor, ki posreduje pozitivno misel, daje vero, upanje, da vse, kar je ta dan pred nami, zmoremo z lahkoto. Hkrati se vse težave, ki nastanejo čez dan, rešijo enostavno, z vero in upanjem na dober izid. To je tudi izpolnitev duše, spodbuda, ko se polna Luna sreča s kakršnimi koli izzivi, jih zlahka predelamo.

Ustvarila bo tudi opozicijo z Venero, ki se v družbi Sonca ponosno sprehaja ob moškem, ki mu ona tukaj daje več sijaja in lepote kot on njej, a pomembna je harmonija med njima. V nas samih ali pri kateri izmed prijateljic, sestri mami bodo različni pogledi in kritike, kako z Luno ne pretiravati v hitrosti in čustvenih izbruhih, ne biti tako odprt in vsega povedati naravnost. Medtem ko bo drugega motilo, kako dolgo se bo nekdo skrival za drugim in mu ugajal, ne pa sebe postavljal v ospredje. Kakor koli že, to niso travmatične in nerešljive nastavitve.

In tako je ob 22.53.40 polna luna na 16. stopinji znamenja Ovna. V eni opoziciji s Soncem pride do vrhunca vsega, do konca vsega in čas je, da vse povemo odkrito in po resnici. Še posebej, ker je Luna tukaj v znamenju Ovna, kjer je odprta, neposredna in brez zadržkov. Polna Luna je naslednji, 14. dan podprta z Marsom iz znamenja Dvojčkov, da lahko vložimo vso svojo energijo in vse začete stvari pripeljemo do konca. Lep odnos je tudi s Saturnom, kar dodatno pomaga pri spoznanju, da bo vse, kar je ostalo iz preteklosti, podpiral, svetoval in pomagal pri realizaciji.

Ampak Luna je v konjunkciji s Chironom in kaj je to drugega kot spomin na rane v duši, na poškodbe, ki jih človek že dolgo nosi v njej. Morda je z začetkom te polne Lune čas, da to popravimo. Bolje bo, če boste razumeli, da ste edini, ki ste del te krivde, ki jo čutite, in da ste dolžni to popraviti vi in ​​ne kdo drug. Ker to je vaša bolečina, vaše nezadovoljstvo, vaša rana, kjer je zdaj priložnost, da jo popravite. Sprejmite se ne glede na to, kakšni ste, poglejte, kje je in od koga prihaja to nezadovoljstvo, in vse to uredite v sebi. Vendar razumite, da sta to samo vaše nezadovoljstvo in vaša bolečina. Poiščite neki namen, neko delo, ki vas bo pripeljalo do ozdravitve samega sebe, da boste šele kasneje lahko pomagali drugim.

Danes je nedelja, dan Sonca, in zahaja v polno Luno v znamenju Tehtnice, kjer včasih pozabi, kdo in kaj je, saj so odnosi zanj veliko pomembnejši, ob tem pa tudi njegov diplomatski in uglajeni del, zato sebe vedno postavlja v ozadje. Ampak Venera je tudi tam, da mu polepša dan, da razvedri njegovo skupnost, da mu da oporo, če nič drugega, pa s samim svojim obstojem, s samo lepoto, s katero sije in jo daje od zunaj in od znotraj, in to je tisto, kar res vsi večkrat potrebujemo, ko imamo nekoga ob sebi.