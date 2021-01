Astrologinja Lenka: Zberite pogum za soočenje, čeprav je zelo boleče

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Dan se začne z Luno v kvadratu s Plutonom iz Kozoroga. Kateri so spomini, ki so globoko skriti in se jih nočemo spominjati, ker izvirajo iz naših nezavednih globokih korenin in prednikov? Zberite pogum za soočenje, čeprav bo boleče, kajti tudi to je potrebno, da si prečistimo dušo in se odpremo novim užitkom in lepotam.Sonce bo v naslednjih 30 dneh v znamenju Vodnarja, zato svojo energijo osredotočamo in usmerjamo v bližino in intimnost z eno osebo, ne pa v sklepanje več prijateljstev in prikrivanje svojih čustev. Ne bodite presenečeni, če vam kdo od družinskih članov reče, da vam je nekdo drug bližje.Glede na to, da bosta njegova dispozitorja Saturn in Uran med seboj skozi vse leto v kvadratu, naj bo povabilo vsem vodnarjem, da letos izkoristijo velike spremembe v sebi in okoli sebe. Saturn jih bo poskušal na kaj vezati, jih omejiti in blokirati, to pa je za Vodnarja najstrašnejša kazen. Kajti če bodo to storili zavestno, bo bolečine manj, saj ko jo Uran prereže, ne izbira pravega trenutka, zato vas lahko zelo prizadene. Pogumen in iskren pogovor s samim seboj bo prinesel najboljše odločitve in rešitve.Danes je Mars v konjunkciji z Uranom, zato pripravljata eksplozijo in ogenj. Ali ju bo kdo uspel ustaviti, ker sta v zemeljskem znamenju Bika? Nobenega od njiju ne zanima preveč, kakšna škoda se lahko povzroči ljudem in tudi Zemlji zaradi potresov, poplav, vulkanov ...Ob 20. uri Luna vstopi v znamenje Bika, kjer se odlično počuti, jutri pa se aktivira konjunkcija in se bo združila z Marsom in Uranom. Bo to sprožilo eksplozijo ali jo bo preprečilo?Danes bi moralo vse, kar počnemo, imeti svojo hitrost, a tudi lahkotnost in odobravanje drugih, ki nam bodo zagotovili podporo, in potem lahko vse naredimo učinkovito, sicer bodo vsa dejanja blokirana.