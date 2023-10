Astrologinja Lenka: Zberimo čustva in se pripravimo na naslednji dan

Luna je počasi vstopila v znamenje tehtnice, počasi izginja, ne vidi se, kje bo jutri zamračena in skrita pred Soncem. Čeprav je v fazi zatona, čeprav je marsikaj v fazi zaključevanja in ponavadi je vse povezano s partnerskimi odnosi, je danes dan brez večjih aspektov z ostalimi planeti, da zberemo čustva in se pripravimo na jutri. Izkoristimo ta dan brez velikih čustvenih pritiskov, s sproščanjem, meditacijo ali preprosto z lepim »pogovorom sami s seboj«.

Mars, ki je pravkar vstopil v svoje znamenje, v škorpijonu, poln energije, strasti, pa tudi skozi veliko tišino, s katero doseže vse, kar želi in zmore. In tukaj lahko naredi vse, če je čim bolj osredotočen. Njegova notranja moč je velika in če se človek zanese nase, lahko s to isto močjo naredi veliko. Je v eksaktnem trigonu z Rx Saturnom iz znamenja rib, ki mu daje nasvete in ga uči, naj energije ne porablja takoj in zdaj, ampak naj se jo nauči porabljati dlje in vztrajno. Delati načrte za jutri, za prihodnji čas, imeti svoj red in rutino.

Danes je petek, Venerin dan, in je v znamenju device, tja, kjer ji je nekako »usojeno«, da mora iti skozi nekaj svojih osebnih žrtev ali pa ji preprosto življenje naloži. Čeprav je tu skromna, delavna, pripravljena delati usluge in pomagati drugim, jo ​​zelo skrbi fiziologija telesa. Za hrano, ki jo uživamo, za življenje, kako in na kakšen način se prehranjujemo in živimo zdravo in »čisto«.

Zdaj pa je fokus na tem velikem mrku, ki se nam obeta jutri in je od nje v največji meri odvisen sam razplet vsega, kar bo sam mrk prinesel. Še posebej, če je to povezano z vašimi osebnimi točkami ali planeti, ki se jih bo dotikal. Okrepimo jo še malo, z vnašanjem pozitivnih čustev, s pozitivnimi mislimi, s tem, da si kupimo nekaj, kar nas bo razveselilo, da bomo veselje čutili kot majhen otrok. Spodbuja jo, postaja močnejša, saj predstavlja tudi našo vrednoto in s tem tudi raste. In kdo drug bo to cenil, če ne mi sami.