Astrologinja Lenka: Zavreči je treba vse, kar je temno, težko in mračno

Danes bom naredila izjemo in bom namesto z Luno in atmosfero, ki jo ta dan ustvarja, začela z Venero in Uranom. Danes je 11., to pa je Uranovo število. Po skoraj enem letu naredijo konjunkcijo v zemeljskem znamenju Bika. Venera je v svojem domu, kjer se najbolje počuti, Uran, ki je prišel v njen dom, pa ni zaželen in se sam ne počuti najbolje, želi pa narediti red v njeni hiši. Njegova prioriteta in potreba je, da uniči obstoječe stanje, da vodi v nered in do prekinitve vsega, kar je predstavljalo varnost in trajnost. Venera kot predstavnica planeta Zemlja je zbegana glede tega, kar naj ostane, kot smo si načrtovali in zamislili. Zdaj ni tako, Uran išče in spreminja vse proti volji nekoga drugega. V finančnih zadevah ni varnosti, vse je nestabilno, prav tako v čustvenih in partnerskih odnosih.

Astrološka karta.

Ta vidik Venere in Urana nam pove, da nič na tem svetu nima varnosti, stalnosti ne večnosti. Vse je hitro, brez reda, brez stabilnosti, brez obljube vzdržljivosti in dolgoživosti. Le tistim, ki so za tveganje v življenju, se zdaj zdi življenje lepo. A tudi to povzroča veliko napetost in živčnost, treba je biti velik upornik v duši. Ker je samo Venero ustvaril Uran, ima njegove 'gene', ki od nje zahtevajo, da živi resnico, odprtost, neodvisnost in svobodo. Vsaka duša najbolje diha in živi, ko ni pod pritiskom, ko je neomejena in ko živi svoje potrebe. Vse to prinaša na Zemljo velike turbulentne in nepričakovane stvari, od atmosferskih in vremenskih težav, dežja, toče, potresov ...

Danes je Luna prešla v znamenje Škorpijona, da je lahko tudi ona pomagala osvetliti vse temne in nejasne situacije. Vnesti je treba čim več svetlobe, topline, bližine in zavreči vse, kar je temno, težko in mračno. Danes je sobota, Saturnov dan. Čaka, da se spomnimo še kakšnih nedokončanih lekcij ali pozabljenih stvari, kar zahteva red, delo in odgovornost. V primerjavi z vsem drugim v življenju je to malenkost.