Astrologinja Lenka: Znebimo se zavor

Danes ob 15.50 je mlada Luna na 16. stopinji v središču – srcu znaka Leva. Obstaja zlitje Sonca in Lune. Lev je znak, ki nas uči, kako najti sebe, dajati toplino, žareti in ustvarjati, mlaj pa nas nauči, kako najti svobodo, se prilagoditi in preobraziti. Čas je, da opustimo stare vzorce, da se znebimo vseh zavor. Lev si mora najprej zagotoviti srečo, da jo lahko podari drugim. Prav na 4. stopnji so korenine naših prednikov, nekatere karmične stvari, ki jih moramo dokončati.Hkrati je mlada Luna v nasprotju s Saturnom in v znamenju Vodnarja, ki mu ni všeč, da ima posameznik (Sonce v Levu) pomembno sporočilo. Saturn je v Vodnarju in zahteva, da se v spremembe, ki se bodo zgodile, vključijo vsi. Mlada luna je kvadratna z Uranom, kar je blizu njegove stopnje največjega padca. Te nenadne spremembe prinašajo stres, šok in težave s srcem. Bodite pripravljeni sprejeti vse te spremembe z lahkoto. Uran želi pokazati, da ni vse v težkih materialnih stvareh, ampak da se lahko človek osvobodi in živi neodvisno od njih. Rešitev tega T-kvadrata je na nasprotni strani – prepustite se, odpustite, bodite blizu vsem, da jim lahko podarite nežnost in toplino.Na Zemljo smo prišli kot gostje, da bi uporabili vse vire, ne pa si jih prisvojili. In če to zmoremo, nas uči. Živo srebro je v povezavi z novo Luno in je vtkano v božji prst, ker je v kvinkusu s Plutonom in Neptunom, ki sta v sekstilu. Torej je prava rešitev v nasprotni točki, to pa je Jupiter, ki daje upanje, vero, optimizem in omogoča osvoboditev od mnogih tradicionalnih stvari. On nas uči, kako doseči cilj. Vse to bi se moralo spremeniti v optimističen način komunikacije in dogovora. Toda zato morate vključiti tretjega, naj vas vodi.Danes je 8. avgust in osem pomeni izhod iz vsega, neskončnost, zahteva, da gremo v preobrazbo, da se spremenimo, a skozi ljubezen, zvestobo, objeme ... Mlada luna je v trigonu s Kironom iz znaka Ovna. Kakšne so naše rane, ki smo jih zacelili, in ali jih moremo uporabiti v prihodnosti in pomagati drugim, da narišejo poučne situacije? To je tudi najsvetlejši dan v letu. Nato se odpre energetski portal Zvezdana ali Levji portal. Ta se aktivira enkrat letno, ko sta Sonce in Zemlja poravnana z najsvetlejšo zvezdo Sirij, nato pa nastane 'duhovno Sonce'. Potem je tu še velika vibracija, ki je povezana z novimi začetki, vizijami, preobrazbami in spremembami, zlasti ker svetlobni valovi s Sirija prinašajo dotok božanske modrosti, ki gre na naš planet in prihaja na naše energetsko polje. Če se želimo povezati s to frekvenco, moramo v tiho meditacijo vstopiti enkrat ali dvakrat na dan po 20 minut in v tem trenutku vizualizirati te svetlobne energije – angele, ki vstopajo v našo energijo in fizično telo. Tako boste v življenju zlahka uresničili marsikaj, pomagali pa si boste tudi v zdravstvenem smislu.