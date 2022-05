Astrologinja Lenka: Zavedajte se stvari iz otroštva, ki so vam prinesle travmo

Luna je na koncu znamenja Tehtnice, da popravi še kaj, neko razmerje, a Pluton jo čaka in spominja na preteklost, spominja na travme, ki so bile nekoč in takoj spremeni njeno vzdušje in počutje v Duši. Toda to morate tudi sprejeti, zavedati se nekaterih stvari iz otroštva, ki so vam prinesle veliko travmo, zavedati se tega, čeprav ni lahko vse skupaj še enkrat preživeti, je pa edini način, da ozdravite veliko bolečin, ki jih nosite v sebi.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Okrog 13. ure je Luna prešla v najgloblje čustveno znamenje Škorpijona, da bi se pripravila na mrk, ki prihaja 16. maja. So velike globine, velike so bolečine, izgube, ki se bodo zdaj s samim mrkom še bolj odprle. Ker tukaj v tem luninem znamenju nikakor ni dobro, če nima neke energije, s katero bi lahko delal, mu je vse ostalo pretežko. Včasih je treba razumeti, v kakšni notranji nočni mori in strahu živijo, da ne izgubijo ljubljene osebe, da je ne zapustijo, ne odidejo, da ne bodo spet prizadeti in takrat svojo najbolj negativno energijo sprostijo iz prilastitve v ljubosumje in posesivnost. In potem gre v fazo žrtvovanja, v fazo, ko se popolnoma spremeni in pokaže svojo empatijo, čustva.

Mars iz znamenja Rib, kjer se še vedno opoteka in išče samega sebe, ne samo da se približuje Neptunu. Čez nekaj dni bomo videli, ali se mu bo izognil ali padel v njegove kremplje, danes pa ima lepo situacijo, da pripravi se na to. V sekstilu z vozli, ki mu omogočajo, da najde samega sebe, najde tisto, kar ga bo vodilo skozi življenje, kar bo spremenilo njegovo trenutno situacijo.

In po dveh tednih bo Merkur začel s nivoja, kjer je že toliko časa, da se bodo vse zapletene vsakdanje situacije, predvsem v prometu, počasi odpirale. Še vedno je v retrogradni fazi, zato se pomirite in ne hitite.

Danes je sobota, Saturnov dan in že tri tedne stoji na isti ravni. Razmišlja, se uči, svetuje, popravlja vse, kar je treba popraviti in spremeniti, in daje priložnost drugim, da to počnejo počasi, temeljito, a na bolj sodoben in sodoben način.