Astrologinja Lenka: Zaradi retrogradnega Merkurja prav zdaj prihajajo največje težave

Luna je v znamenju Kozoroga, čeprav ni preveč pripravljena na toplino, nežnost, dajanje čustev, saj je zanjo bolj pomembno, da svojim sorodnikom zagotovi vso materialno in finančno blaginjo, kot pa da pokaže svoja čustva. Vse je osredotočeno na poslovne in družbene ambicije. Počasi, trezno in vztrajno uresničuje zastavljene cilje. Uran je tam, da jo spodbudi, naj pohiti, naredi nekatere stvari, pa tudi, da jih naredi malo bolj moderne. In ker je Uran v znamenju Bika, se lahko le ti dve zemeljski znamenji tukaj združita in sklepata velike posle, nakupe materiala in finančne dobičke. Začetek nekaj skupnih poslovnih dogovorov s prijateljem. Kar se je dolgo vleklo, se zdaj uresničuje.

Naključna in nepričakovana srečanja z osebo, ki je že dolgo niste videli, za obnovitev starih spominov. Ker je Merkur retrograden, je tukaj premočan v svojem znamenju Dvojčkov, premočan je v glavi in ​​prav zdaj prihajajo največje težave, zato si je treba pustiti še kakšen dan za vse nove začetke in nova delovna mesta.

Ker je Merkur z Jupitrom v sekstilu, je to lepa priložnost za dokončanje vseh poslovnih projektov, še posebej tistih, ki so že nekaj časa na čakanju. In najpomembnejši je trenutek, ko se ti ni treba truditi za marsikaj, pa te preprosto podpirajo drugi, si nagnjen k marsičemu, z malo trupa pa gre vse gladko. To je vidik »biti na pravem mestu ob pravem času.« Vse poteka gladko, brez odlašanja in z veliko pomočjo drugih.

Venera je dosegla raven, ko je Sonce najlepše, in to je dan, ko lahko številnim dekletom in ženskam nepričakovano in z malo pomoči uspe doseči svoje velike življenjske cilje. Iskanje njene velike ljubezni, ki se po nečem pozna, odstopa od normalnega in žene v priznanje.

Sonce je v trigonu s Plutonom, zato moramo malo izboljšati svojo zavest, vnesti več svetlobe, več toplote. Da bi Pluton pomagal odvrniti številne nepotrebne strahove, spremeni in okrepi osebo, da bo lahko vse naredila sama. Strah pred temo, pred neznanim, strah pred nejasnim in globokim, ki ga nosimo v sebi, lahko le oteži in blokira vse v življenju. Vso tisto luč iščemo v sebi in delamo na sebi.

Danes je četrtek, dan Jupitra, ki je v znamenju Ovna, goreč od idej, novih načrtov. Nestrpen je, da čim prej konča in naredi marsikaj, sploh zdaj, ko se mu vračajo razne misli iz preteklosti, da bi bilo čim prej končano. No, čas je že.