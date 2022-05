Astrologinja Lenka: Zapišite si želje

Luna se bliža koncu znamenja Bika, ki počasi izhaja iz Sončevega mrka, a tudi dodatno dopolnjuje to celotno kozmično situacijo. V sekstilu z Venero in Jupitrom nas pripelje do tega, da ponovno verjamemo vase in si zgradimo trdno prepričanja, predvsem tisto, kar je ta konjunkcija pustila do naslednje, ki bo leta 2076. Ugotovimo svoje želje in potrebe, poiščimo svojo notranjo vero in pot v življenju. Luna je dodatno v trigonu s Plutonom, ki se je med mrkom vrnil v znamenju Kozoroga, da bi še popravil nekaj stvari. Luni daje tudi podporo, da vztraja in zavrne vse, kar je staro in neuporabno. Potekajo tudi priprave na 16. maj, ko se bo pojavil Lunin mrk v znamenju Bika na Algolu. Okoli 12. ure se Luna spremeni v znamenje Dvojčkov, da se razveselimo in usmerimo pozornost na lažje stvari.

Astrološka karta.

Toda Venera, planet ljubezni, harmonije, privlačnosti in vseh odnosov, vstopi v znamenje Ovna in bo v njem ostala do 28. maja. V sebi nosi nekaj moške energije, zaradi katere je neustrašna in se loti vseh možnih 'moških' del, od gradnje do osvajanj ... Tekmovalni duh ji ne pusti čakati in gledati. Je zelo nestrpna in najprej nekaj naredi, šele potem razmišlja. Poroči se in se nato vpraša, zakaj je to storila. V trenutku se zaljubi in še hitreje ohladi. Naučiti se mora potrpežljivosti in premišljene ustvarjalnosti.

Danes je ponedeljek, Lunin dan. S s prehodom v znamenje Dvojčkov se želi pogovarjati z vsemi, sporočiti, kaj je videla in česa ne, preveriti, ali je kaj zamudila. Ker ima rada knjige, rada študira in piše, zato si zapišite, katere želje naj se vam uresničijo.