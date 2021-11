Astrologinja Lenka: Zakopana čustva bodo prišla na plano

Luna je še vedno v znamenju raka, a na točki najbolj občutljivih čustev premočno reagira na vse mogoče okoli sebe. Že od zore jo bo zbudil Pluton in jo spomnil na nekatere reakcije iz preteklosti, žalost, žalost in nekaj nezaceljenih ran. To jo bo v tolikšni meri soočilo s številnimi težkimi trenutki, ki jih že dolgo zatira. Toda med 16. in 17. uro bo vrhunec, ko bodo vsa globoko zakopana čustva prišla na plano. Nato bo naredil trigon z Merkurjem iz znamenja Škorpijona, vendar sta oba planeta na 29. stopinji, stopnji, ki vodi do popolne sprostitve. Ali ga bo nekdo vrgel ven skozi solze, in en globok pogovor s samim jazom, ali bo to odpiranje Duše do dna in pogovor z drugo osebo.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Ker so čustva Lune danes na vrhuncu, tam ne more nič ostati. Zato je čas, da se znebite težkih, skritih ali bolečih čustev in besed, ki jih tako dolgo nosite v sebi, globoko v svoji Duši. To je konec, to je dno najglobljih spominov, ki jih je zdaj mogoče prečistiti. Čas je, da jih sprejmemo in sprostimo, saj po 16.37 Merkur preide v znamenje Strelca, kjer ostane do 13. decembra. Hkrati bo okoli 17. ure Luna prešla v znamenje Leva in s tem Merkurjem naredila čudovit ognjeni trigon. Torej je kaj lepšega od tega, začeti znova z novo energijo, novimi čustvi. Vzdušje je povsem drugačno, veselo, iskreno, odprto, kot da je balzam na dušo. Odpiranje novim pogledom, novim vizijam, novim idejam. Prisoten je že optimizem, ki odpira nove perspektive za učenje, potovanja, avanture. Verjemite vase, da zmorete vse, kar si zamislite, verjemite, da je okoli vas vse lepo in da vam vsi v vsem dajejo podporo. Čeprav se včasih z vizualizacijo podate v nerealne stvari, vam bo to vsaj za trenutek dvignilo čustva, da boste lahko verjeli, vera pa vodi do realizacije.

Vendar pa obstajajo realnosti, ki nam preprečujejo, da bi leteli previsoko in izgubili realnost. Uran, planet sedanjosti, se v tem trenutku počasi premika proti svojemu največjemu padcu v 11. stopinji danes. Kaj bo tam pripravil, medtem ko bo cel mesec čakal, da se mu Saturn približa in aktivira celotno situacijo?

Danes je sreda, dan Merkurja, in le uči nas, kako se znebiti vseh globokih in težkih besed, ljubosumja, zavisti, maščevanja. Najbolje je, da skozi osamljenost in soočenje s sabo opustiš vse te težke misli ter si odpreš pot do srečnejšega in bolj optimističnega razmišljanja. Nihče vam ne more pomagati bolj kot stanje Duše, ki se vam trenutno ponuja.