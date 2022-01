Astrologinja Lenka: Ne dovolite, da vam misli pokvarijo dan

Luna je še vedno v Devici, vendar se jutro začne v opoziciji z Neptunom. Človek se zbudi in ne ve, ali sanja ali spi. To, kar lahko Neptun prinese v svojih fantazijah, je težko oceniti, velja pa, da ne smemo biti živčni in nezaupljivi. Občutek nas lahko prevara, lahko se nam zazdi, da nam lažejo ali spletkarijo proti nam, vendar ne smemo dovoliti, da nam takšne misli pokvarijo dan.

Devica je sama po sebi sumničava, kar izhaja iz njene notranjosti. Ker drugi nimajo nič s tem, je to samo tvoj občutek. Bojimo se sebe, uvidov, ki jih še morda ne moremo razumeti, nato pa to doživimo kot napad drugih na nas, zlasti ker je Merkur zdaj retrograden, tako da je izgubljen občutek za racionalno razmišljanje. A pravzaprav lahko šele zdaj naredimo veliko več, z uporabo več vere v to, česar ne vidimo. Ta moč nas lahko potegne iz vsega zagatnega. Te občutke je treba upoštevati, ker nas ne varajo.

FOTO: S. N.

Pluton bo vso to situacijo ozdravil med 16.00 in 18.00. To bo lep aspekt, da se umirite in prečistite čustva. Odvreči je treba nakopičena sovraštva in posesivnost. Šele zvečer, ko duša pride v konflikt z Marsom, se lahko nenadoma in nepričakovano rani, zato je treba veliko potrpljenja, saj vsaka nestrpnost najprej prizadene sebe, šele nato druge.

Danes je sobota, Saturnov dan, in je v znamenju najbolj humanega in družabnega Vodnarja, ki o vseh enako razmišlja, se bori za enakopravnost na kolektivni ravni, da je vsem dobro in lepo. A da bo res tako, začnimo najprej pri sebi, začnimo se izboljševati, le tako lahko pomagamo celotni družbi.