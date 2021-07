Astrologinja Lenka: Zakaj spet ljubosumni prizori, zavist, občutek manjvrednosti?

ss

Že samo prebujanje je bilo kot v veliki nočni mori, stresu, šoku, pa naj smo se zbudili ali pa so bile le sanje. Kar podzavestno čutimo ali česar se bojimo, pride v fazi spanja na površje. In nocoj še Luna: duša je imela opozicijo z Uranom, s katerim se je ločila, sredi noči pa vas je pretresla tako, da ste se v sanjah prebudili prestrašeni, ne vedoč, kje ste. Ne moreš priti k sebi, ali je to resničnost ali so sanje. Vendar je znamenje Škorpijona največja globina vseh strahov, največji vrtinec zbiranja vsega, kar skrivate pred seboj, a ne moremo ubežati svoji duši, ko potem vse izide.Med 11.00 in 13.00 bo Luna z Neptunom naredila vodni trigon iz znamenja Rib, kar je fenomenalen vpogled, občutek, da lahko veliko razmišljate in spoznate. Toda hkrati je tudi v kvadratu z Marsom, zato bodo iz ognjenega znamenja Leva zdaj občutki padli na T-kvadrat, da se ločijo, razdelijo ... Spet strah, spet iskanje pravice in spet poškodbe. In zakaj? Molči, sprosti se. Ali ni tvoje zdravje najprej, ne pa prepir z nekom tam, pa čeprav je bil najbližji? Torej spet med 16.00 in 19.00, ko bo naredil sekstil s Plutonom, bo kvadrat z Venero deloval hkrati.Samo malo si opomorete od vsega, si povrnite svojo notranjo moč, še vedno zavijte dušo, in ko mislite, da ste se rešili preteklosti, pride nekdo s strani oziroma nekaj v vas, kar povzroči največjo krivdo, največjo kritiko. Zakaj spet ljubosumni prizori, zavist, občutek manjvrednosti, občutek, da ne morem? Vsi imamo svoje vrednote, ki jih ni treba samo primerjati z nekom, saj potem izgubimo vse in najprej sebe.Čudovit trigon s Soncem, ki je na ravni največjega bogastva, nam dodatno daje voljo, moč in to lahko dobimo ob pomoči čustev, ljubezni, financ, dobrega počutja v kakršni koli hiši. Obrnite se na to in uživajte. In za vse to potrebujete le notranji mir, pozitiven odnos do vsega, malo sreče, ki jo imajo drugi, in tudi jaz jo bom imela.Ponedeljek, Lunin dan, naj bo začetek tedna s čiščenjem vseh negativnih čustev, občutkov, odpuščanja ter z odpiranjem vrat duše za lepši dan in boljši jutri.