Astrologinja Lenka: Zakaj privlačimo tiste ljubezni, ki nas varajo, nam lažejo, nas ponižujejo

Luna je v estetski in prefinjeni Tehtnici, kjer je vzdušje usmerjeno v lepoto, od garderobe, do estetike in lepote ne samo doma, ampak nasploh. Hkrati je vsa koncentracija na vseh vrstah odnosov, pa naj gre za poslovne ali partnerske. A čustva so v tem znamenju vedno na prvem mestu. In tako se je Luna trudila, da ne bi naredila niti enega velikega aspekta z nobenim planetom, da ne bi pokvarila tega vzdušja in ambienta. A ni vse v njenih rokah.

Zvezda Sonce, ki od včeraj kraljuje v svojem znamenju in v svojem domu, nas uči, kako deliti čim več svetlobe, odpreti vso temo, ki je v duši, ki je globoko v nas, razsvetliti vse sovraštvo, vso zavist, potrebo, da smo za vsak ceno jaz in samo jaz. Tu osvetljuje vso resnico, osvetljuje iskrenost, osvetljuje vse in vsakogar, predvsem pa človeka samega. Njegova največja vrlina je, da je pogumen, neustrašen, da se ne klanja pred nikomer, ampak da živi plemenito življenje. Le tako je veliko in le tako je najbolj srčno, sicer pa ga že majhna laž, prevara ali neiskrenost spravi v neprijetnosti.

V sebi ima Merkurja, ki s svojo hitrostjo preskoči vsako stopinjo, da bi čim prej prišel do Venere, ji posredoval nekaj informacij in se dogovoril, kaj je morda pozabil narediti, da bi ona to lahko popravila.

In Venera stoji obrnjena nazaj in počasi razmišlja o vsem. Razmišlja, ali bi obnovila zvezo ali jo popolnoma prekinila. Razmišlja, kako bi se zdaj odprla v najsvetlejšem znaku svojih resničnih notranjih potreb. Se umakne vase in se zazre vase, kaj jo moti, da ni najsrečnejša, najbolj zadovoljna in najboljša? Kaj je tisto, zaradi česar privlači tiste ljubezni, ki jo varajo, ji lažejo, ki jo ponižujejo in na koncu zapustijo? In to je vse v njenih zapisih in njeni nezavedni in genetski dediščini, ki se je sploh ne zaveda in zanjo krivi druge. To je treba pri sebi popraviti oziroma spremeniti, da se te stvari ne bodo več dogajale.

In danes je ponedeljek, dan Lune in je v znamenju, kjer nas uči ustvarjati harmonične odnose. Njena dispozitorka Venera je v levu, zato se preko nje tudi ona pridružuje tej veličastni in sijajni skupini v tem znamenju. In Venera v retro-obratu in v YOD-u z Neptunom in Plutonom nima samo te Lune, ampak tudi Jupitra in Urana. Kakšne spremembe, kakšne zavrnitve, kakšne eksplozije ima v sebi. Stoji in se ne premika, vse se je nakopičilo na njej in se bo razkropilo.