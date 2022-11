Astrologinja Lenka: Ustavite se, umirite se in naredite načrt

Luna je po včerajšnjem mrku še nekoliko v znamenju Bika, da se ozre nazaj in razmisli. Že od jutra je v trigonu s Plutonom, da jo okrepi in ji da energijo za naprej. Te energije so zdaj nove, močne, da v sebi zlahka predela vse tisto, kar je prestajala med včerajšnjim mrkom, pa tudi naslednjih šest mesecev. Okrog 15. ure Luna preide v znamenje Dvojčkov, tu bomo začutili popolnoma novo vzdušje, svobodnejše, veselejše, bolj igrivo. Kajti za Luno je pomembno, da se ozre okoli sebe, da se druži, da se z vsemi pogovarja.

Toda družba in skupina Sonca, Merkurja in Venere je še vedno v Škorpijonu in te energije so še vedno prepletene okoli Urana. Ker opozicija z Uranom nima časa za nič. Živčnost lahko povzroči nekakšno protireakcijo, namesto da bi naredili pravo stvar. Sploh v situaciji, ko je vse naelektreno in napeto, potrebujete mir v sebi, tudi če je treba nekaj narediti tako, kot mislite, da je prav, a brez prepirov, le tako lahko odpreš pot naprej. Hitro lahko namreč pride do spora z nadrejenimi, potem pa pride do preloma, odpuščanja ali pa se preprosto človek odloči za odhod, samo da mu nekdo ne ukazuje.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in ni le v opoziciji z Uranom, ampak tudi v kvadratu s Saturnom. Treba je veliko potrpljenja, veliko razumevanja drugega in še večja resnica, ki jo nosiš v sebi. Le tako lahko marsikaj spremeniš pri sebi, od samih prepričanj, navad, vsega. Kajti zakaj bi nekaj spreminjal samo zato, da bi spremenil, če s to odločitvijo v duši nisi povsem zadovoljen ... In tu je še kvadrat s Saturnom, ki dodatno vnaša strahove in blokade. Zaradi tega opustiš svoje ideje in načrte, se odpoveš vsemu, tudi sebi. Tako te lahko užalosti, celo potre. Ampak zakaj tako? Ustavite se, umirite se in naredite načrt, kako to narediti. Naj vas čas ne prestraši in omejuje.