Astrologinja Lenka: Začutili boste, da gre vse narobe in da nič ne gre po načrtih

Luna je še vedno v znamenju vodnarja in že od jutra v čudovitem trigonu z Marsom iz znamenja tehtnice. Točno to je energija, ki jo Luna potrebuje, da lahko ustvari in naredi vse. Vendar pa se Luna premika zelo hitro in s tem se spremeni njena atmosfera. Že kasneje pride v opozicijo z Venero, ki je še v svoji senci in v znamenju leva. Dve ženski energiji, ki prihajata v konflikt. Ena bi rada dražje, lepše in modernejše, da se pokaže celemu svetu, druga pa nekaj odštekanega, samo da je njej lepo. Velik razdor je tudi v človeku samem, ko ne ve, kako in na katero stran bi se postavil. Namesto združitve teh dveh nasprotij nas vodita v neodločnost in negotovost. Majhen nesporazum med dvema možnostima, najpomembneje pa je, da si v teh dveh urah ne kupite ničesar, če niste prepričani, da to potrebujete, saj boste takoj razočarani.

Luna počasi nadaljuje svojo pot in med 14. in 16. uro vstopi v kvadrat z Rx Uranom iz znamenja Bika. No, šele takrat človek začuti, da gre vse narobe in da nič ne gre po načrtih. To je dispozitor Luni in je tudi v njegovem znamenju. Kaj torej pričakovati, razen da je vse obrnjeno na glavo. Tukaj gre vse v drugo smer od tistega, kar je človek načrtoval, ali pa se mu enostavno vsilijo nove okoliščine, ki jim težko slediti. In tisti, ki so zelo fiksirani na enem mestu ali enemu predmetu bodo težko pripravljeni na te spremembe. Le tistim pogumnim in pustolovskim bo to koristilo za nekaj adrenalinskih užitkov.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju tehtnice. Neuspešno se poskuša približati Veneri, ki se mu spretno izmika. Daje mu le nek znak, a se zanj niti najmanj ne zanima, do njega čuti celo nekakšen odpor, medtem ko je njemu zdi čudovito lepa.

Kakor koli že, srečala se ne bosta, vsaj v teh okoliščinah ne, saj imata oba pred seboj dodatno razčiščevanje. A on je še vedno v tehtnici, zato je med drugim pomembno, da ostanete mirni, da nežnejšemu spolu kupujete vrtnice, ali celo sami sebi, da osvajate, da ste šarmantni in nikoli ne provocirate in vodite v partnerske prepire. Ker tukaj hitro eksplodira.