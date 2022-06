Astrologinja Lenka: Začenja se poletni ingres

Dan se začne s Soncem in z Luno v natančnem kvadratu na zadnjih stopinjah in minutah. Kakšno naključje, da sta oba na koncu in bosta prešla v kardinalna znamenja, ki govorijo o popolnoma novem začetku. V samo eni uri bo Luna prešla v znamenje Ovna in se pridružila Jupitru in Marsu. Da bi malo energije delovalo, bolj odprto, hitreje in bolj neposredno. Ko sta Luna in Jupiter v dobri kombinaciji, vedno dajeta notranje zadovoljstvo, vero, srečo, veselje. Samo vzdušje je takšno, da se vidi le dobro okoli sebe, da je srce polno in veliko. Pripravljeni smo na številne nove začetke, neustrašni in pogumni.

Šele ob 11.13 in 40 sekund Sonce preide v znamenje Raka, kjer bo ostalo do 22. julija. V astrologiji se imenuje tudi solsticij ali poletni ingres. Začenja se poletje. Do tega trenutka je bil dan najdaljši, Sonce pa nam daje najmočnejšo svetlobo, energijo, vitalnost, moč in zdravje. Od jutri se dan počasi krajša do 21. decembra, ko bo najkrajši.

Sonce v ženskem in kardinalnem znamenju Raka mora biti bolj z družino, domom, ti so njegova prioriteta. Njegova potreba se izraža z več topline, nežnosti, bližine. Sam rak je zelo občutljiv, nežen, družino mora varovati, negovati, varovati in skrbeti zanjo. Čustva ga znajo nositi, saj se na vse odzove preveč čustveno in emotivno.

Medtem ko Venera počasi končuje obdobje v znamenju Bika in v lepem aspektu s Plutonom, kot da želi zaključiti to svoje polletno potovanje. Prečistiti vse, kar še ni prečiščeno, sprostiti tisto malo negativnosti, ki se zadržuje nekje v telesu, in si odpreti novo pot ter dati novo energijo za še boljše začetke. Veliko olajšanje je začeti novo obdobje, ne da bi vlekel pretekle spomine in pretekle nerazrešene odnose. Ker čez samo dva dni preide v znamenje Dvojčkov.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju Ovna, z veliko energije, volje, moči. To mu daje posebno spodbudo, da se polno ukvarja z neko aktivnostjo, gibanjem, vadbo, avanturo ...

Vendar se je začelo poletje, srečen prvi poletni dan in uživajte v vsem.