Astrologinja Lenka: Začenja se čudovit čas, ki pa ne bo trajal dolgo

Danes sta dva planeta, ki sta za naše življenje zelo pomembna, zapustila svoje znake, v katerih sta povzročala slabe občutke in spomine na trpljenje, bolečino, zapuščenost, izgubo. Odslej bosta v znakih, v katerih se počutita fenomenalno.



Tako smo dočakali čudovit dan, saj je Luna minila v znamenju optimističnega in srečnega znaka Strelca, ki zna vse obrniti na bolje in v vseh stvareh najti smisel. Samo ta energija v nas ustvarja občutek lahkotnosti, veselja in sreče.



Drugo žensko načelo, ki ga predstavlja Venera, je danes od svojega največjega upada prešlo od največjega trpljenja iz znaka Device do znaka Tehtnice. Tam je njen dom, njen kraj, njeno uživanje v vseh lepih stvareh. V tem znamenju bo ostala do 10. septembra. Venera kot predstavnica vseh harmoničnih odnosov, za ljubezen, poroko, modo ...



Izkoristite to obdobje za vse lepe stvari, od nakupovanja do zabave, potovanj, praznovanj itd. Bodite zaljubljeni, okrepite se skozi številne ženske stvari, pokažite ljubezen do drugih. To lepo obdobje je zato priložnost za vse zaljubljene, da začnejo živeti skupaj, se poročijo ...



Med 17. in 19. uro se bo Luna dotaknila južnega vozlišča, zato jo bo nekoliko zibala in vrnila v neko preteklost, vendar se spomnite lepih namenov in hitro bo minilo. Če torej mislite, da se v svoji koži ne počutite najbolje, ne vstopajte v nobene razprave in ne kažite filozofskih nazorov. Samo ustavite se in poslušajte, na ta način vedno dobimo najboljša navodila zase. Šele zvečer boste ob vsem, ko Luna naredi sekstil s Saturnom, začutili veliko olajšanje. Ta čas izkoristite za načrtovanje, kako boste izkoristili to čudovito obdobje.



Danes je ponedeljek, dan Lune, ki je v znamenju Strelca v čudovitem pogledu z Venero, obema ženskima, nežnima planetoma. Uživajte zatorej v vseh čarih lepote, bodite veseli in hvaležni že že samo za to, da imate priložnost živeti na tem planetu Zemlja.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: