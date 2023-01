Astrologinja Lenka: Za vse tiste, ki že tako razburljivo živijo, je to le igra zanje

Če se po jutru dan pozna, potem imamo lepo kombinacijo, za katero so se potrudili Luna, Venera in Mars. Ta briljanten zračni trigon daje priložnost za uresničitev številnih možnosti. Ob sami zori je Luna iz znamenja tehtnice v natančnem trigonu z Venero iz znamenja vodnarja. Ta položaj že sam po sebi govori o veliki potrebi Duše, da je v družbi, da je z nekom, vendar še vedno sama in nevezana na nič in nikogar. To je trenutek, da se prepustite in uživate v druženju in klepetu z najboljšo prijateljico, sestro, znancem. Še posebej, ker se je Mars zaenkrat ravno obrnil v direktno smer, tako da daje možnost popraviti in popraviti številne brutalne besede, ki so bile pomotoma izrečene in naslovljene na bližnjo osebo.

Zvečer bo Luna naredila trigon s Saturnom iz znamenja Vodnarja, kar dodatno okrepi in podpre vse, kar je Duša sama načrtovala in želela čez dan končno uresničiti.

A, če se oseba v partnerskem odnosu ne prepušča različnim izzivalnim situacijam, uvajanju novih kreativnih idej, dogodkov, postane življenje monotono, monotono in nasičeno. In potem so tu razni pretresi, iskanje tiste izgubljene lepote, vzhičenost in vse, kar dviguje adrenalinsko energijo drugega človeka, na drugi strani. A vse to bi lahko bilo v trenutni zvezi, če bi se le malo potrudili. In tako se pojavi aspekt Venere in Urana, še posebej, ko je kvadrat in prinaša nenadne spremembe, nenadne prekinitve, nenaden preobrat življenja samega. Koliko lahko nekdo prenese ta šok in stres, ko misli, da se je zdaj zgodilo, pa se ni, samo se je čakalo na trenutek spoznanja. Za vse tiste, ki že tako razburljivo živijo, je to le igra zanje. Lahko prinese velika, nenadna in nepričakovana srečanja z ljudmi, ki jih prepoznamo v trenutku, zasijejo iskrice in ali lahko vse to traja dlje časa ali je le trenutno? Nenaden vstop v ljubezensko zvezo s prijateljem ali z ločencem, tudi z veliko starostno razliko, a vse to je trenutno in brez stalnega. Nenadne ločitve, ločitve, z veliko stresa in neprijetnih situacij.

Da bi se v samem odnosu izognili tistemu, kar prinaša zasičenost in ločitev, bi bilo bolje vnesti kakšno novo spremembo v sam odnos in vsaj na takšen način popraviti ta vidik.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa ima v sebi Sonce in Neptun. Kakšna zavestna vera in zaupanje v življenje in vse, kar zdaj želimo in lahko dosežemo. Sonce osvetljuje vse tiste skrivne želje, Saturn pa je tam, da jih uresniči in uresniči.