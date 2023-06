Astrologinja Lenka: Za to je danes ugoden čas

Luna je v padajoči fazi v znamenju kozoroga, skuša nekatere stvari spraviti v red, če se le da, z velikim notranjim prilagajanjem s samim seboj in z drugimi. V tem znamenju ni preveč za druženje in povezovanje z drugimi. Bolj ji ustreza, da je sama in izolirana, da se umakne. Oddih od sebe, oddih od vsega, da se napolni z energijo za nadaljnje dosežke, saj sta njeni prioriteti tukaj ambicioznost in ustvarjalnost na poslovni in karierni poti.

V popoldanskih urah jo bo še nekoliko bolj pretresel Uran v znamenju bika. Ne glede na to, da so to zemeljska in fiksna znamenja, je on še vedno on tisti, ki zahteva spremembe, zahteva, da se nekaj pospeši, da se nekaj spremeni. Tukaj je tudi ugoden čas, da na hiter in učinkovit način pridete do nekaterih materialnih dobrin. Še posebej, če je človek sam pripravljen prevzeti določena tveganja, hitro in brez oziranja nazaj narediti določene naložbe.

Takoj za njim je v trigonu z Merkurjem, ki je v istem znamenju in dodatno ponuja dobre posle in še več uspeha. Od Urana je pobral izvirne ideje in jih zdaj uresničuje.

In Venera gre zelo hitro proti Marsu. Ga bo dohitela ali bo le hrepenela po njem, saj ima on že druge življenjske načrte ...

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju leva. Odpre se več ustvarjalnosti, več ljubezni, več dogodivščin. Zanj je tu vse igra, zabava in uživanje. Kakršni koli že umetniki ste, sploh ni pomembno, v vsej tej zgodbi je najpomembnejše, da ste srečni, zadovoljni in kar je najpomembneje, da ste zdravi, hkrati pa ste najbolj ustvarjalni in ustvarjalna oseba, ki izhaja iz vas.