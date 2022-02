Astrologinja Lenka: Za osvajanje nasprotnega spola danes ni omejitev

Luna je ne samo v znamenju škorpijona, ampak tudi na svojem južnem vozlišču. Česa se je spominjala med spanjem, kaj jo je tako močno spomnilo na težko karmično zgodbo? Južno vozlišče je mesto, ki jemlje in ne daje, zato je najbolje, da poskušate razumeti, da je ta karmični dolg samo vaš. Občutek, da vas nekdo drug, predvsem tisti, ki so del vaše družine, draži ali spravlja v zelo napeto stanje, in ko čutite, da so za vse krivi oni, ni v redu. Poskusite se tega zavedati, če morate komu nekaj dati, pomagati. Naredite to, kajti to je vaš dolg iz nekega drugega časa.

Luna nadaljuje svojo pot in prehaja v čudovit aspekt s Plutonom, kjer lahko prebudi vse te stare stvari, jih ponastavi, obnovi in ​​nadaljuje, ne da bi kar koli obdržala v svoji duši. To je najboljša stvar, kar jih lahko naredite zase, da ničesar ne obdržite in ničesar ne pustite nerešenega. Da se znebite vseh globokih spominov na jezo, prizadetost, sovraštvo in ljubosumje. Tako prečiščena duša lahko okoli 14.30 vstopi v znamenje Strelca in to je znamenje, ki ne pozna težkih, mračnih in nesrečnih čustev. Želi, da so vsi veseli, zadovoljni, nasmejani, da se šalijo, smejijo, načrtujejo izlete, se učijo, tukaj ni prostora za stare spomine in pritoževanje.

Hkrati je Mars, naša energija, še vedno na vrhuncu, kjer uporabi vse najboljše za uresničevanje svojih dolgoročnih načrtov. Danes je v natančnem sekstilu z Neptunom, s planetom skrivnosti, mistike, idealov, vere. Kaj še lahko dosežete, če se prepustite svojim notranjim potrebam? Za domišljijo, vizualizacijo, romantične ideje in osvajanje nasprotnega spola ni omejitev. Mogoče je razkriti nekatere skrivnosti, ki so bile dolgo skrite, nejasne, nerazumljive.

Danes je sreda, Merkurjev dan. Počasi končuje svoj retrogradni hod ter prihaja na mesto, kjer ga je začel, torej izstopa iz svoje sence. Vodnar je poln novih idej, vizij, ima napreden um, vodijo ga drzne vizije za prihodnost. Inovator je in genij, tisti, ki zna živeti v prihodnosti, a ga okolica žal težko razume, kajti to je meja med genijem in drugo stranjo.