Astrologinja Lenka: Za marsikoga bo to izziv

Luna še vedno ponosno koraka za znamenjem Leva, a vedno se najde nekdo, ki ga ta mirnost in lepota motita, zato ji poskuša preprečiti to pot.

Merkur, planet komunikacije, danes prehaja v znamenje Tehtnice in bo tam ostal do 29. oktobra. Med 10. septembrom in 2. oktobrom bo imel retrogradno pot. Vrnil se bo tudi v znamenju Device, kjer bo popravil tisto, kar ni bilo narejeno dobro. V znamenju Tehtnice so njegove prioritete vsi partnerski in poslovni odnosi. Mnogi se bodo soočali z različnimi izzivi v vsakršnih odnosih, zato je treba najti ravnotežje in včasih tudi kaj neizreči na glas. Za marsikoga bo to izziv. Pred tem pa morate razmisliti o tem, ali ste pripravljeni spremeniti sebe, da bi ta odnos spet deloval. Če tega ne zmorete, je odnos že na začetku obsojen na propad in novo razočaranje.

Danes je petek, Venerin dan, ki je v znamenju leva. To je kraj, kjer mora pokazati ves svoj sijaj, ves svoj talent, vse, kar jo lahko dvigne na najvišjo raven. V kvadratu z Uranom, od tistega, ki jo je ustvaril in ki ji želi pomagati, da se obrne, da je drugačna, svobodnejša, resničnejša. In ali je zdaj pripravljena na vse to?

Če se ne bo prilagodila, bo prišlo do razpada zveze, razhoda in hitrega preloma. In predvsem Venera v Levu je zelo napeta in živčna, kaj bo kdo rekel, jo bo obsojal in ne sprejel. Zanjo je nova priložnost in rešitev v tem, če bo delala, kar ji prija, in se ne zmenila za nikogar.