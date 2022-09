Astrologinja Lenka: Z načrtovanjem bo najbolje počakati do jutri

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju Leva, a že od jutra jo čakajo neki njeni globoki spomini, kaj in kako naprej. V tem T-kvadratu jo soočanje s preteklostjo in prihodnostjo dela še bolj ustvarjalno, še bolj navdihujoče za vse, kar stoji pred njo. Mars je tam, jo podpira in kaže, da lahko vse naredi zelo hitro, brez razmišljanja, brez čakanja. Običajno hitra dejanja velikokrat bolj presenetijo človeka samega, da se sploh ne zaveda, koliko kljub določenim težavam zmore. In danes bo, ker je kvadrat z Uranom, razhajanje dveh stalnih in trmastih ljudi, dva težka dogodka, vsak vztraja na svoj način. Ponavadi je duša tista, ki bolj trpi v vseh pogledih in vseh odnosih. In to zelo hitro ustvari nervozo, nelagodje ali celo dodaten pospešek, da bi nekaj naredili, in za to ni pokritja. V sebi je treba ostati miren, ne glede na stres, napetost, zahteve po velikih spremembah, na katere niste pripravljeni. Če se izognete tej pasti in ostanete na tleh, prizemljeni in se zavedate svojih potreb, potem boste opozicijo s Saturnom veliko lažje prenašali. Ker so očitki, omalovaževanja in nedopuščanje iti v neke nove ustvarjalne stvari. Pride celo trenutek, ko morate nekaj narediti na silo ali proti svoji volji. In ali boste v njem srečni? Vse, kar je treba, ni iz srca, ni iz duše in vodi v veliko nezadovoljstvo, nato pa v bolezen.

Sonce, naša svetilka, je na zadnji stopinji znamenja Device. Tukaj počasi zbira vse, kar potrebuje, da prenese v kardinalno znamenje Tehtnice in to uporabi v vseh odnosih. Smo v fazi, ko je šest planetov retrogradnih, med drugim Merkur, ki je naš razum, misel, komunikacija, plus Chiron in Vozla, pa tudi Sonce na 29. stopinji. Pred samim mlajem. Kaj načrtovati in začeti danes? Najbolje je počakati vsaj do jutri, da se ta energija spremeni, da pride do novih začetkov, kjer ne bo takojšnjega obupavanja.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in on se počasi vrača in je na četrti stopinji, kjer razmišlja o tem, kaj je tisto, česar nismo rešili v družinskih odnosih, povezanih z nekaterimi finančnimi situacijami, z nekaterimi neopravljenimi deli, povezanimi z nekaterimi našimi nameni, nekim poslanstvom, za nekaj, kar je ostalo nedokončano že pri naših prednikih. Pomislite, kaj bi lahko bilo za vas, in začnite.