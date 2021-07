Astrologinja Lenka: Vzniknili bodo novi škandali

FOTO: Lenka Stanić

Na nebu se danes dogajajo številne planetarne spremembe, ki so v vsakdanjem življenju zelo pomembne.Luna je v čudovitem aspektu s Plutonom, da lahko spremeni vse občutke, ki jih je nalagala v teh dveh dneh, ampak tudi zbere nekoliko več moči in očisti malo tistega strupa v duši, ki ga je prejela med potovanjem skozi znamenje Rib.Že okoli 12. ure preide v znamenje Ovna, kjer je energija popolnoma drugačna. Mudi se, iščejo se bližnjice, časa ni, vse je napeto, živčno, včasih pa so te naglice dobre za tisti, ki že imate nagnjenost k vsemu novemu in kjer potrebujete pogum, da nekaj začnete. Strinja se z Merkurjem iz znamenja Leva, zato gre za združitev dveh ognjev, ki uresničita vse, kar si zamisli um in srce zaželi, a naj bo v čim večji tišini, brez veliko zgodb.Merkur je ravno prešel v znamenje Leva, kamor je prinesel veliko idej, osnutkov, načrtov. Vse skupaj je prešel zelo globoko, se strinjal z družino in zdaj je treba preiti od besed k dejanjem, zato so tukaj vse ideje, ki jih morate uresničiti, bodisi ročno bodisi samo, da nekoga spodbudite, organizirate razna srečanja, naredite najlepše delo z lastnimi rokami, kakršno koli že je. Leva imamo radi: to je naše srce, tako da se ljubezen prenaša skozi nova življenja, nova pojmovanja. Naj bo več dejanj in manj besed, kajti tu ima Merkur pravico do vsega in želi biti v središču pozornosti, da bi ga lahko vsi opazovali, ko se pogovarja – temu se poskušajte izogniti zaradi boljšega počutja z drugimi. Bodite na višji ravni in ne reagirajte in ne vsiljujte ničesar svojega.Naša energija je nekoliko zavrta, ker je Mars na zadnji stopnji znaka Leva, kar lahko nenadoma prinese nekaj izgub. Najbolje je, da ne začenjate stvari na preveliko, da ne začnete in ne vlagate energije po nepotrebnem, ker to ne bo koristno.Preden se bo Jupiter preselil v znamenje Vodnarja, bo v zadnjih stopinjah naredil opozicijo z Marsom. Kateri škandali se bodo pojavili, ki se jih ni dobro pometlo pod predpražnik? Kakšen denar je predviden za porabo in ogromne količine, tudi nezakonito? Vsaka razkrita promiskuiteta bo obešena na veliki zvon. Oba planeta spremenita znamenje, zato o nekaterih trajnih stvareh ni govora.Druga velika sprememba je, da se Jupiter po skoraj dveh mesecih in pol vrača v znamenje Vodnarja, kjer ostane do 29. decembra, ko se ponovno vrne v svoje znamenje Rib. Verjetno ni končal vsega, s čimer je želel pomagati Vodnarju, jim da še nekaj navodil, jih opolnomoči, jim odpre pot, jim vlije vero, da jih nekoliko zaščiti pred Saturnom, ki jih v tem času pritiska.V sredo je dan Merkurja in v znamenju Leva je zelo kratko, do 11. avgusta. Izkoristite ga, da druge navdihnete za nova dejanja, izrecite lepe besede, povejte jim, kako blizu so vam in kako jih imate radi.