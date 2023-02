Astrologinja Lenka: Vstopamo v mesec velikega, zavestnega in odkritega sanjarjenja

Luna je od zgodnjega jutra prešla v znamenje vodnarja. To znamenje nam prinaša posebno vzdušje, ki od nas zahteva, da razvijamo zavest do drugih, da imamo več človečnosti, strpnosti, da smo v marsičem izvirni, drugačni in svoji. Veliko teh stvari se bo zgodilo brez načrtov, dogovorov in še manj čakanja. Vse se zgodi ravno v trenutku, ko se človek odloči delovati po instinktu in trenutnem razpoloženju, ne pa po načrtih, ki jih že ima.

Prvi aspekt, ki ga bo naredila šele zvečer, je sekstil z Jupitrom iz znamenja Ovna. Še dodatno pospeši in daje pozitivno noto ter k vsemu pristopa z velikim optimizmom, vero v to kar delamo. Z veliko vero sprejemamo, da že vnaprej vemo, da se bo vse zagotovo uresničilo na najboljši možni način. Kajti tukaj so vizija in naša spoznanja najbolj pravilna in nas ne bodo prevarala.

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

In tu je še Merkur, s katerim je v povsem nenavadni formi, kjer se dogajajo nenadni in bliskoviti posli, spreminjajo se vsi prejšnji načrti. Nepričakovani pogovori, klici in sporočila prijateljev, znancev, vse spremeni situacijo, dan in vse se odvija z neverjetno hitrostjo. Čas je za sklenitev kupčij za številne poslovne podvige z različnimi najnovejšimi in sodobnimi tehnikami in tehnologijami.

Ob 23:34:25 Sonce vstopi v znamenje rib. Vstopamo v mesec velikega, zavestnega in odkritega sanjarjenja, a hkrati, če verjamemo v svoje sanje, jih zlahka uresničimo in uresničimo. Ribe so znamenje, ki verjame vase, verjame v druge, verjame, da je vse mogoče in da je vse povezano kot eno. Njihova pretirana empatija, sočutje, požrtvovalnost je vedno tam za druge. Ribi so znamenje z največjo intuicijo, z največjo povezanostjo z vsem, kar je nematerialno, neoprijemljivo, neresnično. Moč, ki jo povezujejo, je povezana z vsemi možnimi talenti, ki jih človek premore od glasbe, vseh vrst umetnosti, do ustvarjanja neresničnega. Njihova intuicija je nezmotljiva, le če se z njo povežejo in ji sledijo. Vsa duhovnost, raziskovanje onkraj okvirov življenja samega, moč jasnovidnosti, ki pač prihaja iz njihove najgloblje ravni.

Včasih pa jih njihova predobra in pretirana žrtev, predaja in še večja vera v druge naredi naivne. Njihova preobčutljivost, sočutje in velikokrat nerazumevanje drugih jih vodijo v končno smer življenja v nekakšno pretežko odvisnost od vseh možnih opijatov. Ker niso sposobni iti skozi življenje sami, ker je zanje preveč togosti in preveč ostrine, njihova Duša to težko sprejme. Zato so bili v sami družbi vedno znova nerazumljeni in od vseh zavrnjeni. Luna počasi že pripravlja na mlaj, ki bo nastopil čez dva dni, zato je najbolje marsikaj pripeljati do konca.

Danes je sobota, Saturnov dan, in počasi se pripravlja na odhod iz znamenja vodnarja. Če pri sebi še niste naredili nobene spremembe, bo poskusil, vendar to ni nekaj, kar pride zlahka in si tega želite sami.