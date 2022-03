Astrologinja Lenka: Vsi smo eno in vsi izhajamo iz enega

Dan je kot ustvarjen za izpolnitev mnogih dolgo pričakovanih želja. Vse je na svojem mestu, od planetov do aspektov. Luna že od jutra dela čudovit sekstil z Uranom, ki ima navado človeka spodbuditi, da naredi nekaj pogumnega, da ne razmišlja veliko, ne čaka, ampak deluje po lastni presoji. Ni treba, da tisti, ki iščejo varnost in potrditev, gredo v velike stvari, je pa dobro, da nekaj začnejo ali pa se počasi osvobodijo in se podajo k novim stvarem. Ker je vedno pomembno, da nekaj narediš prvič, se tega znebiš, kasneje pa je veliko lažje. In tisti občutek, da te Jupiter iz svojega znamenja dodatno podpira za polet. Preprosto pravi, da zmoreš vse, da je tukaj, da te zadrži, ti pomaga, da vizijo, ti pokaže pot, vlije upanje, da bo vse v redu ...

Samo slediti je treba, to je tako velikodušna sprostitev in občutek, da zmoreš več, kot si v resnici želiš. So pa tudi okoliščine, ki se ti kar vsiljujejo ena za drugo in gre vse po tekočem traku. Torej je Luna v fazi rasti v trigonu s Soncem, a dogovor, ki gre iz dna duše, ki gre le, če smo tukaj sami s seboj. Velikokrat je bolje, da se pustimo le blizu svojemu ljubljenemu ali pa ga samo objamemo. To so vibracije, ki govorijo več kot sama beseda, in tukaj, medtem ko je Merkur v Ribah, ne rabimo preveč besed, ker bodo vse pokvarile. In končno, kot češnja na torti, Luna v trigonu z Neptunom, največja vizualizacija, največja povezanost z nezavednimi notranjimi skrivnostmi, s svojimi najfinejšimi vibracijami, ki le dajejo podobe, vizije in le slediti jim moramo. To so nezmotljive strune, deve, ki nas vodijo do največjih razkritij vsega, kar lahko vidi in občuti samo duša.

Danes je sobota, Saturnov dan in ta nas iz Vodnarja še vedno uči marsikaj, kar moramo spremeniti, začeti spremembe na bolje, biti več v nekem sožitju, ne deliti ničesar in nikogar, biti bolj humani, biti bolj prijazen, povezani, da ni slabih, grdih, nevednih, nesposobnih, belih, rumenih ... Vsi smo eno in vsi izhajamo iz enega. Dokler tega ne razumemo, bodo v svetu še vedno obstajale dualnosti in velike delitve ter uničenja.