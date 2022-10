Astrologinja Lenka: Vsemu se bomo z lahkoto posvetili

Še vedno smo v pozitivni fazi in predvsem polni entuziazma in idej, saj Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje Strelca. Vsemu se z lahkoto posvetimo. Ko rečem lahkotnost, mislim na notranje zadovoljstvo, srečo, veselje. Edini aspekt, ki ga bo naredila danes, je sekstil s Saturnom. Čeprav stoji na enem mestu, čeprav se komajda odloči za hitrejši korak, kot da bi se moral še vsak sam spametovati in prinesti novico ali nam vsaj odpreti oči, kaj pomeni Vodnar. Katere so njegove prioritete v zvezi z družbo, s človečnostjo, pomočjo drugim, socialno pravičnostjo, z enakostjo. To je višji um, ki ga še vedno nismo dosegli, da ne delimo ljudi po barvi kože, po strankarski pripadnosti, da ne vračamo z enako mero s tem, s čimer so nas žalili. Še vedno potrebujemo Saturna v Vodnarju, da nam to pokaže, a koliko se tega zavedamo in koliko lahko naša duša vse to sprejme? Obstaja celoten problem, ki je delitev, dvojnost, drugi so vedno krivi za naš neuspeh.

Tukaj pa lahko Luna zbere veliko pametnih in modrih nasvetov (če želi, da jih kdo sprejme), pa naj bo to od starejšega in bolj izkušenega človeka ali le od katerega od prijateljev.

Retrogradni Jupiter se je malo po 7. uri zjutraj vrnil v znamenje Rib in bo tam ostal do 20. decembra, ko se spet vrne v znamenje Ovna. In zdaj nam v Ribah želi dati več vere, vere vase, vere v vse okoli nas, da je vse lepo od narave, ljudi do vremena, odvisno je samo od tega, kako to dojemamo in verjamemo. Tam je zato, da nas vrne k nekim talentom, da nas vrne k temu, da skozi tišino in mir prisluhnemo svojemu telesu, se prepustimo meditaciji, poskuša nam dati številne odgovore, ki nam jih daje le telo, ne um.

Danes je petek, Venerin dan, in je v znamenju Škorpijona, še vedno v tako imenovani sončni ožganosti, zanjo še vedno v zelo šibkem položaju. Tam je tudi južni vozel in do naslednjega mrka se tu muči oziroma čisti vse negativnosti, ki jih nosi v sebi. Bo tovrstna Venera – dekle, ženska, zakon, zveza, odnos v dvoje – zmogla spremeniti sebe in svoj odnos ali bo v tem kaosu ostala še bolj zagrenjena in nezadovoljna? Da si ničesar ne očitate, da prinesete več nežnosti in topline najprej sebi, potem pa drugim. Bo res vse odvisno od nje same?