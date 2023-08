Astrologinja Lenka: Vse, za kar zdaj delamo načrte, je mogoče doseči.

V noči na 31. avgust 2023 polna luna nastopi v znamenju rib in na 7. stopinji.

To je druga polna luna v tem mesecu, bila je na prvi in zadnji dan avgusta.

Ribi sta znamenje, ki potrebuje spanje in počitek. Pri njih vse poteka počasi in tiho. So zelo čustveni, celo pretirano čustveni, velikokrat tudi zelo empatični.

Kaj nam prinaša ta polna luna?

Je v konjunkciji z retrogradnim Saturnom, ki je pogreznjen v tiste globine blata in preteklosti in ki samo nekatere težke stvari izvleče iz pozabe. To je obremenjujoče za Dušo, za čustva, ker jo vrača v preteklost, jo zavira, blokira, zahteva od nje, naj se ne prepusti spanju. Saturn je tisti, ki nas opominja, da moramo nekaj narediti, da nam nekaj uspe, kajti kaj bo, ko ne bomo imeli od česa živeti. Samo obljuba mu ni dovolj, ker išče nekaj, kar bo uresničil in dosegel. Da je narejeno, da ni ostalo za jutri ali za naslednjič.

Del te polne lune so tudi odhodi – lahko tudi ti nekaj zapustiš, spustiš ali pa nekaj ali nekdo zapusti tebe. Pusti, da se ti odhodi zgodijo, čeprav jokaš za njimi in za časom, ki si ga zamudil, za napačno osebo. To je neke vrste očiščenje. Potem pa so vzemite čas zase. Ne dovolite si biti žrtev, zavestno prisluhnite sogovorniku, pomagajte, vendar z določeno omejitvijo. Kakršnakoli čustva se zdaj v teh okoliščinah porodijo, jih ne hranite s kakšnimi strupenimi substancami in ne iščite izhoda iz te situacije v raznih opiatih. Ne dovolite, da vas tuje napačne sile vodijo skozi življenje, saj boste zaradi njih padli še globlje v prepad.

In kaj je dobro ob tej polni luni? En dispozitor te polne Lune, Neptun, ostaja v Ribah, kjer odpira morske globine in se povezuje z nišami globokih sanj, drugi pa Jupiter v znamenju Bika, ki išče materializacijo. Uresničimo torej nekaj svojih sanj, uresničimo nekaj svojih idej in načrtov. Uresničimo nekaj, kar si že dolgo želimo. Najprej verjemimo vase, da smo sposobni vsega, kar si želimo. Da so po navadi vse ovire, ki se nam znajdejo na poti, le odraz naših šibkosti. Odstranimo jih in pojdimo naprej, ker je to prvi korak k spoznanju naše sreče, naše dharme in našega poslanstva.

Sonce je v znamenju device, zato je to tudi obdobje, ko smo osredotočeni na vsakodnevne naloge, osredotočeni na nove prehranske režime in osredotočeni na pomoč drugim.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in on je v Biku, stoji na stopinji, kjer se bo kmalu obrnil in se pridružil preostali večji skupini 6 trenutno retrogradnih planetov. Je dispozitor same polne lune, tako da lahko skozi svoje notranje sanje marsikaj dosežemo, saj Saturn zahteva, da se vse vidi skozi neko spoznanje in obliko. In je tudi v sekstilu z Luno, ki ga vodi do njegove največje višine. Vse, za kar zdaj delamo načrte, je mogoče doseči.