Astrologinja Lenka: Vse to se dogaja pred jutrišnjo polno luno

Dan se začne z Luno v znamenju raka in na zadnjih stopinjah. Je v natančni opoziciji s Plutonom, ki se je potrudil, da ji je dal vedeti, da mora prečistiti svoja težka čustva, da mora najprej odpustiti vse, kar ni dobro za njeno dušo, šele nato drugim. Takšna priprava je začetek za jutrišnji dan, ko bo polna Luna v znamenju leva, da se malo pokaže, kaj pomeni središče vsega, kaj pomeni drama, ko živiš na polno svojega ega. In okoli 10. ure se preseli v to ognjeno znamenje, da bi uživala v vsem po malo.

Toda že tretji dan sta Sonce in Uran v napetem in fiksnem kvadratu, kot da merita moč, kdo je močnejši. Kot da človek tekmuje s samim seboj, se nagaja inat, išče svobodo od drugih in ne vidi, da je vse to del njega, da je v njem. Ko bo to razumel, ne bo prepirov, nervoze, napetih situacij z vsemi okoli njega. Ali ko začuti to razdraženost in pomanjkanje časa, se mora umiriti in pogledati celotno situacijo in vse bo šlo drugače. Videl bo, da so vsi okoli njega v redu in da ni odvisen od nikogar drugega. Svobodo imamo vsi, odvisno pa je od tega, kdo jo s svojim obnašanjem in delom uporablja.

Drugi vidik, ki danes obarva, je enaka napetost med Venero in Marsom. Kakšni spomini iz preteklosti so spet privreli na površje, da bi jih zdaj predstavili in iz njih naredili zaplet. Oba sta v tako spremenljivih znamenjih, zato imata oba svojo grešno dušo in dobro bi bilo, da bi se o vsem odkrito pogovorila, brez da bi se obrekovala.

Astrološka karta.

Brez iskanja raznih dokazov in metanja temne luči na partnerja. A tu je predvsem potrebna velika poštenost i iskrenost do sebe, tako pri enem kot pri drugem. Bodo pokazali? In vse to se dogaja pred jutrišnjo polno luno, ko energije tako ali tako pridejo na površje, ko vse doseže svojo največjo kulminacijo. Kako dobro boste znali uravnotežiti to celotno situacijo, da jutri ne bo raznih nesoglasij in prekinitev, je odvisno izključno od vaše notranje reakcije.

Danes je sobota, Saturnov dan, in začel se je nekoliko hitro premikati, da bi se pripravil na izstop iz tega znamenja. Koliko svobode nam je vzel ali dal v teh dveh letih, koliko nas je uspel pripraviti na novo, modernejše, drugačno življenje, bomo videli, ko bo zapustil znamenje vodnarja.