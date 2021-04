Astrologinja Lenka: Vse to prinaša današnja polna luna

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Danes na nebu nastaja polna luna. Ko sta si Sonce in Luna nasproti v orbsu natanko 180 stopinj, potem nastane polna luna. Nahaja se na 7. stopinji znaka Škorpijon. Tu je Luna, a Sonce na 7. stopinji znamenja Bika.Luna je v tem znamenju v svojem šibkem dostojanstvu, ne počuti se najbolje. Ko je Luna polna, se stopnjujejo vse naše čustvene situacije, zbrane čez dan, mesec, leto ali celo nekatere zapise, ki smo jih prinesli ob rojstvu. Zdaj Luna osvetli vse tiste potlačene naše spomine, potlačene strahove, potlačene travme, ki so že dolgo odložene v naši podzavesti. In ker je v znamenju Škorpijona, je vse tako globoko in nezavedno, in ko zdaj pridejo na površje, jih je težko sprejeti, težko se soočimo z vsemi temi bolečinami. Glede na to, da so na 7. stopnji so na udaru vsi medosebni odnosi, vsi poslovni in predvsem partnerski odnosi. Na površje bodo prišle nekatere stvari, ki jih bomo odkrili in ki nam ne bodo všeč, ali se bomo z njimi odkrito soočili, je odvisno od nas samih. Ali gre tudi za srečanje s samim seboj, ali se soočamo s svojo resnico, svojim odnosom, ki ga imamo z drugo osebo.Kako iskreno, odprto, globoko. Za zdaj je pravi trenutek očistiti vse to, zavreči vse, kar je neiskreno, vse, kar je lažno, vse, kar ni popolno. Očistimo vse, kar je nekje zamašeno, zamašeno in ni pretoka, tako da bo po tem šlo vse gladko, brez obsedenosti, ljubosumja, posesivnosti. Če je treba, se znebimo vsega, kar je presežka, stvari, ljudi, predmetov, izpraznimo predale, vse tisto, česar nismo nikoli uporabili, ampak le zavzame prostor. Osvobodimo dušo, osvobodimo um različnih idej in misli, ki nas obremenjujejo. Znebimo se vseh tradicionalnih stvari, ki nas ovirajo in blokirajo, kar povzroča strahove in blokade, kajti ta Polna Luna je v T-kvadratu s Saturnom, a on je čas in vse ima tako svojo vrednost kot svojo trajnost. Sonce je v znamenju Bika, ta os fiksnih znakov skorajda ničesar ne sprosti, zdaj pa je treba marsikaj spremeniti, zamenjati. Zato bodo številne spremembe na katerem koli področju najtežje padle znamenjem: Bik, Škorpijon, Lev in Vodnar.Prvi dispozitor polne lune je Mars, ki je v znamenju raka, zato se bo v vseh družinskih odnosih pojavilo toliko težav in zato je najbolje biti čim bolj tiho, brez odgovorov in prepiranja. Drugi dispozitor, Pluton, bo začel svoj retrogradni postopek danes, do 6. oktobra. Je v znamenju kozoroga in to je povezano z vsem, kar je staro, dotrajano, kar ni več za uporabo in nam stoji na poti za nova znanja, nove ideje, nove odnose in ljudi.Danes naredimo razstrupljanje v vseh oblikah življenja in pustimo, da nova energija teče skozi naše telo.