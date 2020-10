Astrologinja Lenka: Vse skupaj narišimo in položimo na papir

Astrologinja Lenka Stanić. FOTO: Pop TV

Luna je stopila v znamenje Vodnarja in to je dan s posebno energijo, energijo, ki zahteva, da smo svoji, da naredimo nekaj, kar ni pod pritiskom in ne tako, kot si drugi želijo, ampak tisto, kar si v resnici sami želimo. S tem nekatere ljudi spodbudimo k razmišljanju o naši oddaljenosti, drugačnosti, unikatnosti, toda naša duša si želi ravno tega nasprotja in lastne izvirnosti in ne, da bi živela pod pritiskom drugih. Osvoboditev je vrlina današnjega dne.Venera je še vedno v Devici, zato je še bolj pomembno, da se posvetimo negi svojega telesa in svojega duha. Toda čudoviti trigon, Venera ki ga naredi s Saturnom, od nas zahteva, naj v svojo dušo vnesemo stabilnost in mir, se umirimo in mirno oblikujemo določene načrte, kaj moramo storiti za prihodnost. Vse skupaj narišimo in položimo na papir.In kar zadeva ljubezni, tudi če pride do srečanja z zvezo iz preteklosti, ali je obnovimo ali ne, je zdaj Merkur retrograden, kar od nas zahteva tudi razmišljanje o preteklosti, ali smo se pravilno odločili ali ne, morda kakšno kesanje, ki ga želi popraviti. Mars je tudi retrograden in ta energija nas vrača v preteklost ter k starim zvezam.Pred tem pa premislimo in ne dovolimo, da nas ne potegnejo Venerine želje iz znamenja Device in ne vračajmo se iz sočutja ali usmiljenja do nekoga, ki je ostal sam ali trpi, še manj pa vstopajmo v obnovo odnosa, kjer smo vnaprej načrtovali, kaj bomo dobili na materialni in finančni ravni.Prepustimo se srcu, naj se odloči, kako globoko čuti, in naj ne razmišlja, kako dolgo bo trajalo vse skupaj.