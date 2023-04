Astrologinja Lenka: Vse se zgodi z razlogom in vse gre na bolje

Luna se počasi bliža koncu Škorpijona, a pred tem naredi trigon z Neptunom v Ribah. Napolnite se z notranjo energijo, se predajte prepričanjem in sanjam, ki jih je vedno premalo. Kajti takoj za Neptunom je v opoziciji z Venero, ki nima preveč usmiljenja do Duše, da bi se lahkotno predala vsemu, kar je v tem znamenju. Kajti karkoli že je, za vse mora obstajati izhod in Venera v Biku to ve, saj niso najpomembnejši le občutki, ampak tisto, zaradi česar se dela in živi.

Okoli 15. ure Luna preide v znamenje in ozračje se popolnoma spremeni, ko preide v znamenje Strelca. No, tukaj je energija in razpoloženje takoj boljše, vse se najde z razlogom in vse gre na bolje. Prvi aspekt, ki ga bo naredila, je sekstil s Plutonom v znamenju Vodnarja. Trenutek, ki podpre Dušo, da si lahko izbere veliko novih začetkov, novih stvari, za katere ni bilo toliko poguma. Kajti Pluton tukaj zdaj ponuja veliko novosti, veliko več drznih posegov, o katerih se človeku prej ni niti sanjalo.

Če se napolniš s tem, če se pripraviš na to, da boš tako močan in močan v sebi, ko bo zvečer naredila kvadrat s Saturnom, da te ne bo potegnila nazaj v stanje, ki ga je imela pred tem, ko je bila v znamenju Škorpijon. In to prinaša neko nezadovoljstvo, občutek, da človek nima dovolj energije, da ga je strah, da ne more predstaviti vsega, kar je načrtoval. Ker če se v tistih nekaj urah pojavi ta apatija ali celo depresija, se takoj spomnite, da je začasna in da lahko naredite veliko več in veliko bolje. Z rahlim sproščanjem ali meditacijo bo hitro minilo.

Danes je Ndelja, dan Sonca, in je v znamenju Ovna. Na vseh področjih je njegov najboljši dosežek. Še posebej, ker je danes na ravni največje višine, v svoji vzvišenosti in ponuja, da Ego zmore marsikaj, da doseže ali da se mu da neko delo, neki cilj in želja, ki se pojavi samo enkrat, a prinese nepričakovani uspehi, slavo, prepoznavnost in priznanje. Zato se je treba ves čas zavedati samega sebe, predvsem pa drugih. Ker je zasvojenost v uspeh ali tisto, kar ti daje moč, včasih lahko dvorezno.