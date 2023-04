Astrologinja Lenka: Vse se samo nabira in čaka na trenutek, ko lahko eksplodira

Luna je v znamenju device in že od jutra v trigonu z Venero iz znamenja bika. Ena podpora in lep dogovor zemeljskih znamenj, kjer se lahko veliko uresniči. Čeprav je Luna tukaj hkrati sumljiva in zelo skromna, jo njen dispozitor vodi v materialno znamenje in njegove eksaltacije, kjer se vse stvari še lahko izpeljejo na najboljši možen način. Kajti sama Venera je še vedno v svojem domu in je tu osredotočena ravno na doseganje in uresničitev številnih materialnih in finančnih situacij. Idej in želja torej ne bo manjkalo.

Bo pa popoldne Luna prišla v opozicijo z Neptunom iz znamenja rib. No, takrat pa lahko nastane problem, ko se čustva umaknejo kakšni nejeveri, kakšni slabosti ali pa ljudje preprosto ne vedo, kaj bi sami s seboj. Običajno oseba čuti, da se zmanjša energija, volja ali nastopi pomanjkanje zanimanja. Lahko se vam tudi zgodi, da se vam drugi zdijo nesposobni, neprimerni za nekaj, kar počnejo. Odkrijete lahko tudi veliko skritih stvari, za katere sploh niste vedeli, predvsem pa vas lahko razočarajo tisti, s katerimi ste v službi. Lahko se zgodi, da odkrijete nekaj o sebi, zaradi česar ste bili v zablodi in verjeli, da je to najboljši način, zdaj pa se utegne pojaviti novo spoznanje.

Pustite ta trenutek in raje ostanite v jutranjem energijskem stanju in to vas ne bo pripeljalo do razočaranja ali nezaupanja. Ker je točno takšen občutek tisti trenutek. Bolje se je obrniti in si ustvariti novo idejo in novo prepričanje, da je lahko še boljše in lepše.

Zvečer bo Luna prešla v znamenje tehtnice in se počasi pripravlja na največjo polnost in polno luno, ki bo 6. aprila.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je še vedno v znamenju raka. Njegova čustva so še premočna, zdaj se vse samo nabira in čaka na trenutek, ko bo lahko eksplodiral. Običajno bo šlo za samouničenje ali po možnosti z nekom, ki mu je tako blizu, v lastnem domu. Zato je najbolje, da ste potrpežljivi, pazite, kako usmerjate svojo energijo, da ne boste imeli občutka, da vas nekdo drug napada ali provocira, kar pa je pravzaprav vaša notranja potreba in reakcija.