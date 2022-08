Astrologinja Lenka: Vse nemirne stvari prihajajo na površje

Luna je v znamenju Device in nadaljuje svojo rast po mlaju. Počasi se spravlja k novim načrtom za nov začetek in novo pot. Oblikovala bo trigon z Uranom, ki je že sprožil in stresel Venero za številne spremembe, zdaj pa je tukaj, da naredi nekaj sprave in utiša vse skupaj.

Toda njeno primarno dejstvo je, da zdaj, ko je še v Devici, dokonča marsikaj začetega, pospravi vse v stanovanju, vse kote in vse predale. Ker Devica ne mara, če ni vse očiščeno ali popolno.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Današnji največji aspekt je med Venero v Levu in retrogradnim Saturnom v Vodnarju. Vse tiste nemirne stvari, ki jih je Mars v Dvojčkih aktiviral včeraj iz mlaja, zdaj počasi prihajajo na površje. Venera v Levu, ki je vsa ponosna, kljubovalna, polna sebe, blesti, se razkazuje in izstopa v vseh situacijah, je zdaj zastala. Kakšna negotovost je to oziroma s čigave strani je ta blokada ali premočna kritika, da vsega tega ne zasluži in tega ni vredna? Koliko jo bo vse to prizadelo ali preprosto zamajalo njene načrte? In po drugi strani ta vidik osvetljuje številne težave v partnerskih odnosih. Kaj je tisto, kar se je tako dolgo vleklo, čakalo, popravljalo, krpalo ... Kaj je to, da je toliko priložnosti dobil čas za boljši jutri? Če se v tem času ni našla rešitev, zakaj bi zdaj vse to podaljševali, zakaj čakali in izgubljali čas? Najbolje je pustiti vse, kar se je končalo, in začeti povsem na novo. Mnogi bodo pred izzivom, ali obnoviti staro zvezo ali dati še eno priložnost obstoječi. Toda tudi to je vnaprej določeno za kratek čas.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki osvetljuje vse, kar je v znamenju Device, osvetljuje vse težave in zdravstvene situacije. Osvetljuje in pomaga popraviti vsako negativno situacijo. Ker Devica v astrologiji predstavlja našo fiziologijo, naše telo, naše zdravje in bolezen, ki je posledica negativnih misli.