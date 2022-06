Astrologinja Lenka: Vse, kar zunaj ustvarja težave, je odsev notranjega nezadovoljstva

Luna nadaljuje svojo pot v Vodnarju, kjer je v tem znamenju precej v napeti situaciji, hitrosti, brez čakanja in raztezanja. Že zjutraj jo je Uran iz znamenja Bika pripeljal do še večje nervoze, stresne situacije in naglice. Ne glede na to, kako nenadno in nepričakovano se zdi, se lahko vse počasi uskladi, saj je Uran v znamenju, kjer se Luna najbolje počuti in obratno, tako da se morebitna nesoglasja in neprijetne situacije lahko popravijo z medsebojno voljo. Ker če nadaljujejo s šibkejšim odnosom in z nervozo, je takoj še večje notranje nezadovoljstvo z vsem, kar bi Venera naredila. Zelo hitro se pojavijo trenja z mamo, s hčerko, sestro ali spor med njimi. In tako duša, še bolj nezadovoljna z vsem, kar se ji dogaja, vstopi v konjunkcijo s Saturnom, za samo dušo pa je to največje trpljenje, največja kazen in občutek zavrnjenosti od vseh. Občutek, da nihče ne ceni tega, kar počne, ne spoštuje, dodatno vleče še težje misli o tem, kako so vsi proti njej. In to je težak trenutek, ko človek vstopi v zanj ne preveč prijeten občutek, v občutek osamljenosti, žalosti in depresije.

Še posebej, ker je še danes zvečer Venera, ki predstavlja vso našo vrednost, lepoto, ljubezen, v kvadratu z retro Saturnom. Velik problem nastane v odnosih, zamenjavah, čutijo, da je vse zaman. Takrat ne pride le do medsebojnega obtoževanja, temveč tudi do velikega ohlajanja in odtujenosti med osebo. Spomini se porajajo, kako dolgo človek tako dolgo trpi in se žrtvuje v razmerju, a se mu to ne vrne toliko, kot vlaga in kolikor si želi. Za nekatere je dan preveč dolgočasen, ne vedo, kaj bi s sabo, kar povzroča dodatno nezadovoljstvo ter iskanje in obtoževanje drugih za svoj način življenja.

Danes je sobota, Saturnov dan, ki obremenjuje dušo, prinaša veliko utrujenost samega telesa, težave v vseh odnosih, predvsem pa v partnerskih. Danes je najpomembneje najti čas, počitek, posvetiti čas sebi v kakršni koli sprostitvi, da ublažimo ta zelo težki občutek. Kajti vse, kar nam na zunaj ustvarja težave, je odsev notranjega nezadovoljstva in utrujenosti našega telesa. Ker smo nekje pretiravali v trdem delu, trdih mislih in zdaj je razhajanje. Namesto da bi vas skrbelo, kako in zakaj je ta težava nastala, je najbolje, da se posvetite sebi že danes in ta problem rešite šele pozneje.