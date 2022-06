Astrologinja Lenka: Vse kar si boste danes zamislili, se vam bo uresničilo

In tako Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje Rib, kjer poskuša vse razumeti, čutiti bolečino drugega, pomagati in se tudi žrtvovati, če je treba. Že od jutra ji je pomagal Uran, s tem, da jo je malo predramil, da ni samo spala in bila na varnem v svojem svetu. Sanje jo opijajo in ji dajejo občutek globoke meditacije. Duša le tako lahko počiva, pri prebujanju pa skuša ravnotežje vzdrževati z raznimi opiati, kar pa jo le porine v nepovratno in lažno zasvojenost.

Po drugi strani pa imamo energijo, ki si želi dosegati svetlejše in najboljše rezultate. Uspelo bo le tistemu, ki se poveže s svojo globino, s svojo vizijo, sicer se lahko zelo hitro pojavi utrujenost.

Danes je lep aspekt med Merkurjem v znamenju Dvojčkov in Jupitrom v znamenju Ovna. Vse, kar si um lahko zamisli, vidi, načrtuje, vera lahko izpolni, uresniči. Ker je fenomenalen trenutek, da se dogovorimo za karkoli, od potovanj, od nakupovanja, od priprav na izpit. Za to običajno rečemo, da je bilo več sreče kot pameti. Ker obstaja podpora, pa tudi realne možnosti za uresničitev vseh načrtov.

Danes je ponedeljek, dan lune, ona pa je v sanjah v znamenju Rib. Lepo je imeti empatijo do drugih, jim pomagati po svojih močeh, a vseeno se ne smete prepuščati njihovim težavam in njihovim težkim situacijam. Ne prenašajte tega nase, saj jim ne boste pomagali, ampak se kar vlečete v te energije. Najbolje je, da oseba vidi, da ste z njo in ji stojite ob strani, da se vam lahko zjoka na rami in bo tako bolje za vas in za njo.