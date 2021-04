Astrologinja Lenka: Vse, kar nam govori intuicija, je pravilno

Luna sama je ozračje v znamenju Strelca, čeprav je pozitivna in poteka vse brez velikega napora, se še vedno znajde v kvadratu z Neptunom, ki uniči njeno mirnost in lahkoto. Prinese ji negotovost, nestabilnost, pretrese njeno Dušo, da ne ve, ali je tisto, kar ona misli in počne, pravilno ali ne. Lahko pripelje nekoga, da izve za laži in prevare, vendar je najbolje, da se obrnete nase in poskusite dobiti nekaj odgovorov v sebi ter tako okrepite svojo psiho.



Še posebej, ker je danes Merkur, planet razuma in misli, v natančnem sekstilu z Neptunom, kar nam daje jasna spoznanja, jasne podobe, da verjamemo vase, verjamemo v nekaj lepega, sanjamo z odprtimi očmi in to spoznamo. Ker je vse, kar nam danes govori naša intuicija, pravilno in to dosežemo brez strahov in misli. Vsa resnica je v nas, v nikomur je ne iščimo. Zato moramo sneti očala in videti okoli sebe le lepoto in resničnost.



Vendar pa je enkrat na leto ta konjunkcija med Soncem in Uranom, ki se dogaja danes, v znamenju Bika. To je revolucionarni vidik, velik notranji upor v človeku samem, živčnost, napetost. To je vidik, ki od nas zahteva, da smo na poti, z veliko hitrostjo, ni časa za čakanje, realizacija mora biti včeraj, ne danes, ne jutri, kot bi leteli z letalom. Gre za vidik presenečenja, potresa, strele, grmenja, šoka, živčne napetosti. Ta potreba po nekaj neodvisnosti, individualnosti prisili človeka, da v vse to stopi sam, brez nikogaršnje pomoči in nasveta. To so hkrati iznajdljive ideje, ki jih lahko in zna narediti le človek, pripravljen na velika tveganja, hkrati pa dobi neslutene realizacije. Ampak to ni za vsakogar, ne sme biti niti kančka obotavljanja, razmišljanja, ne sme biti dvoma, da ne bo uspelo, to je pogum nad pogumom. Ni dobro, da vstopamo v kakršne koli razprave, prepire, ker bodo prinesli le nesoglasja, nesoglasja in dokončne reze v vseh poslovnih, ali partnerskih odnosih. Ta vidik še dodatno uničuje Saturn in bo prinesel številne težave z domnevno nadrejeno osebo, pa tudi spremembo ali upad v službi, le da se ne bo popolnoma strinjal s stališči drugih.



A to je tudi vidik astrologov in astrologija odpira neslutene odgovore na vseh področjih, zato je najbolje, da namesto kar koli danes preberete nekaj o tej veji umetnosti, o znanosti, o zakonih, ki urejajo vesolje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: