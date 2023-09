Astrologinja Lenka: Vse, kar je bilo načrtovano več kot mesec dni, je zdaj mogoče zagnati

Po 28. dneh je Luna spet v znamenju Vodnarja, ki ji posreduje energijo in vzdušje zadnjega meseca. Tukaj ji ustreza vsa tista svoboda, individualnost, skozi katero se lahko najbolje izrazi in doseže vse na najboljši način zase.

Že od jutra je v trigonu s Soncem, ki je ravnokar vstopilo v znamenje Tehtnice, in dober občutek je, ko se želje in čustva združijo, in lahko lahkotno marsikaj dosežemo. Tukaj je to še posebej pomembno, ker je v znamenju partnerskih odnosov in to je čudovita kombinacija in še boljši pretok energije za vse, kar je potrebno.

Mars je dosegel stopinjo padca Sonca in počasi skuša dohiteti Venero. Ampak ona je to že 'dala skozi' in ve, da jo čaka še ena težka naloga, in ne mara vmešavanja in vezanja, kar zadeva odnos. Zanj pa je spogledovanje tu pomembno, razmišlja tudi o tem, kako bi ga spremenil v stabilno zvezo, a mu ne bo uspelo. Morda bi mu dala le majhen razlog, a bi se ji uspelo izmuzniti in se premakniti naprej, ne da bi mu dovolila, da bi jo dohitel, še manj pa bi začela karkoli z njim.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Merkur že tretjič tvori trigon z Jupitrom iz znamenja Bika. Prvič, ko sta bila oba planeta v direktnem gibanju, potem ko je bil retrograden Merkur in zdaj, ko je retrograden Jupiter. Vse, kar je bilo načrtovano več kot mesec dni, je zdaj mogoče zagnati. Ta zemeljski trigon omogoča veliko lepih stvari, od odprtja lastnega podjetja do odločitve za začetek nekaterih pomembnih stvari. Na začetku ni pomembno, da mora biti nekaj glamuroznega, ampak je pomembno, četudi je nekaj zelo majhnega, da je seme posejano in zagnano. Merkur je tukaj premočan z razumom, znanjem, podrobnostmi, vsem, kar je potrebno. Samo ne hodite s tisto sumljivo in nezaupljivo energijo iz znamenja device, ne glede na to, kdo verjame, da bo nekaj, ne bo nič, jaz pa ne verjamem, dokler ne vidim ... Tako se ne bo zgodilo prav nič.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in pripravljena je na popolnoma nove načrte, ideje, vse, kar ne sodi v neko tradicionalno in vsakdanjo stvar. Tudi če se odločite, da boste nekaj spremenili na sebi ali v sebi, je to del teh dveh dni. Ker vam novih idej, novih norih in najsodobnejših akcij ne bo manjkalo.