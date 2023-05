Astrologinja Lenka: Vse je v nas

Luna je še vedno v največjem zatonu, v znamenju škorpijona. Energija je še vedno ista, težka, kar se tiče samega znamenja, vendar je prišla iz samega mrka, iz same teme. Še v tem znamenju bo obujala težje spomine iz preteklosti, iz tistega, kar je shranjeno globoko v nezavednem delu našega telesa. Mnogi od njih so pridobljeni ob rojstvu s samimi geni, ki smo jih podedovali iz družinskega stebla. Težko je videti, čigavo karmo mora človek poplačati, narediti v tem življenju. Če to nezavedno in dodatno potlačimo globoko v sebi, ne vedoč, kaj je tisto, kar nas muči, kaj je tisto, kar nam dela težave, in če se tega ne zavedamo in iščemo v drugih da so oni vzrok za to, potem vodi do eksplozije v samem telesu, v sami psihi.

V tem zelo težkem znamenju in pred težkimi izkušnjami, ki jih je doživela med samo lunacijo - mrkom, Luna počasi prehaja v trigon s svojim dispozitorjem Marsom iz znamenja raka. Oba v največjih padcih, oba v najtežjih mukah in trpljenju in zdaj je trenutek, da si v tej bolečini in tem težkem občutku pomagata po svojih močeh. Treba je pobrati tisto padlo energijo in se bolj obrniti na družino ter iskati, kaj je vzrok za iztirjenje. To zahteva veliko prisotnosti, sprejemanja vsega, kar je, ponujanja nežnosti, ljubezni, brez obtoževanja ali krivde.

Astrološka karta.

Kajti za to bo Luna naredila trigon z Neptunom iz znamenja rib. Povabite jo v svoj tempelj, jo sprejeti in ji ponuditi možnost, da se vsaj za trenutek sprosti in sprejme realnost, kakršna koli že je. Ustvariti tišino, mir in se v tej samoti pogovarjati sam s seboj. Le tako počasi sprejemamo vse, pa tudi zdravljenje v Duši sami.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa se še vedno vrti v blatu naših čustev in vleče ven vse tiste najgloblje spomine, ki so tako globoko shranjeni, da jih je težko doseči. Večinoma prihaja iz nezavednih situacij, ko pa pridejo neka spoznanja, kot da se nočemo soočiti z njimi, ker so preveč boleče izkušnje oziroma pretežke, da bi se človek z njimi odprl in se soočil. Njegov dispozitor Jupiter ga vodi v največji zaton, kjer lahko marsikaj potegne hitro in ​​nepremišljeno. Najbolje pa je, da v znamenju rib vse zadeve razrešite v tišini, v miru, meditaciji in vso odgovornost in odgovore poiščete v sebi. Vse je v nas.