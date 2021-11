Astrologinja Lenka: Vse bi moralo potekati po najboljšem možnem načrtu

Luna je dan začela na koncu Device, se počasi poslovila od nje in okoli 10. ure prešla v znamenje Tehtnice. Tehtnica je znamenje, ki daje potrebo po vseh vrstah odnosov, pa naj gre za partnerstvo, čustveno, poslovno itd. Tu duša občuti lepoto in užitek. Vse bi moralo potekati po najboljšem možnem načrtu. V teh dveh dneh, dokler bo v tem znamenju, bo poudarek na nakupovanju lepih stvari, na modi, na estetiki, velik pa bo tudi vpliv nekaterih klasikov (slike, pohištvo) in pri njihovem vključevanju v kaj modernejšega. Luna iz trigona/sekstila s svojimi vozli se bo z njimi malo povezala, okrepila in se premaknila naprej. Čez dan se bo dogovorila s Soncem in Merkurjem iz znamenja Strelca. Vse bo potekalo tako, kot si je Luna zamislila. Idealno bo za dogovore, poslovne in prijateljske.

Zvezdna karta.

Obstojnost in stabilnost Luna prenaša na Saturn, ki to v vsem podpira in daje dodatno varnost. Merkur počasi prehaja v lep aspekt, ki ponuja priložnost, da z zavestnim spoštovanjem vsega, kar nam je bilo dano, to obdržimo tudi za kasneje. Dogovori in sprejemanje vseh teh idej prihajajo iz znamenja Strelca. Tudi Mars iz znamenja Škorpijona, ki deluje počasi, se z veliko ostrino osredotoči na sam cilj. Danes, v trigonu z Neptunom, smo spodbujeni, da marsikaj občutimo in počnemo. Gre za velike intuicije, magije, vizualizacije, ki jih je mogoče udejanjiti.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in prav v znamenju Tehtnice, kjer bi se morali najbolj posvetiti partnerju, mu nameniti toplo besedo in ga pohvaliti. Vse to je podkrepljeno z lepimi mislimi in nameni, ki tako optimistično prihajajo iz znamenja Strelca.