Astrologinja Lenka: Vsako soočenje z bolečim spominom ni enostavno

Luna je v znamenju kozoroga, kjer je veliko obveznosti, dela, njegovo poslanstvo je usmerjeno v doseganje statusnih položajev kjer koli. Izstopa iz trigona z Jupitrom in vstopa v trigon z Rx Uranom prav tako iz znamenja Bika. Ta močan zemeljski trigon spodbuja dušo k spremembam, gibanju, da ni samo v tem, kar je že leta isto. Uran podpira Luno, kar koli se odloči zamenjati, spremeniti, uvesti nekaj novega.

Zvečer bo vstopila v sekstil z Rx Neptunom v znamenju rib. Da se malo sprosti in pripravi na številna odpuščanja, na številne spremembe, da se okrepi, ko pride v objem Plutona. In to za Dušo ni malo.

Sonce počasi prihaja iz znamenja tehtnice, včeraj je imelo lep aspekt v kazimi konjunkcijo z Merkurjem, zdaj pa je nekje zatajil um, nekje je padel v nekakšno izgorelost in ni pravega izhoda. Je v kvadratu s Plutonom. To je težka pozicija, ko pride Ego in najbolj nezavedni del človeka samega v konflikt s samim seboj. Takrat človek čuti veliko sovraštvo, maščevanje, veliko potrebo, da se brani pred vsem in vsem. Toda v resnici, od koga, od česa, točno od sebe? Bodite mirni sami s seboj, ne soočite se z nadrejenimi, šefom, ne spuščajte se v konflikt z očetom, možem, partnerjem. To so velike brutalnosti, ki lahko resnično uničijo odnose in zakaj?

Astrološka karta. FOTO: As

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno retrograden in še vedno stoji na ničli stopinji. Tam se bo obrnil, prišel pa je, da te začetke še malo prečisti, da človeka malo bolj spočije, da razčisti številne situacije, ki jih že dolgo nosi v sebi, s katerimi se srečuje, da ovirati, blokirati ali mu povzročati psihofizične – zdravstvene težave. Vsako soočenje z bolečim spominom ni enostavno, včasih je treba nekaj pustiti za seboj, če je odslužilo svojemu namenu, neuporabno, zamenjati na lep način. Tudi pri osebi, če je prišlo do točke, ko imaš različne poglede in različne občutke glede nečesa, pusti to, naj gre vsak svojo pot in bodi s tem zadovoljen.