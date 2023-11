Astrologinja Lenka: Vsaka sprememba je dobrodošla

Najprej bo naredila trigon z Marsom in Merkurjem iz znamenja škorpijona, da bi z različnimi konstrukcijami malo umirila deročo vodo. Z veliko mirnejšim tonom popraviti in narediti vse. Z Merkurjem, da se malo odprejo, saj so to nenazadnje velike globine, ki jih večinoma držijo zase, kar tudi ni dobro. Zdaj se lahko komu zjoka na rami, pove, kaj ga muči, se bolj odpre brez strahu, da bo to uporabljeno proti njemu.

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Luna bo kasneje naredila sekstil z Rx Uranom v Biku, kar ji ponuja priložnosti, da ne okleva preveč, ampak da zgrabi vse tiste nenadne spremembe, ki jih je zelo potrebno narediti. Vsaka sprememba je dobrodošla.

Toda Sonce iz znamenja škorpijona pride v opozicijo z Rx Jupitrom.

Tudi če rečemo, da je Jupiter angel in dobrotnik, kar drži, pa tudi ko si dovoli pretiravanja, le takrat ni dobro. Ker tukaj je ego poln samega sebe, poln hvale, da vse zmore, vse ima, od denarja, ugleda, prijateljev, protežiranega življenja. In pravzaprav je to le njegova želja, za katero misli, da jo lahko uresniči, a je zelo težko.

Enako velja za človeka, ki si želi in misli ali se mu obeta, da bo dosegel visok položaj, pa vedno pride nekdo ali nekaj in ostane praznih rok.

FOTO: Lenka Stanić

Morala, poštenost in vera so nekje zatajile in zdaj se situacija bliža koncu, ko se ne bi smela. To lahko človeka pripelje do tega, da v vsem pretirava, zapravlja denar, se zadolžuje in težko vse vrne.

Gre za notranje razočaranje in človek ima občutek, da nihče ne verjame, da je sposoben v življenju kaj doseči.

Danes je petek, Venerin dan, in ona se v devici vsega tega malo boji, čeprav je zelo previdna, je prišla v situacijo, ko nekomu zaupa vse, kar ji je obljubil. Vendar se je večkrat zmotila. Spet bo prevarana, izdana, razočarana in spet depresivna. Kajti opozicija z Neptunom ji lahko vse to le potrdi, a ker je v znamenju, ki zelo hitro vodi v delo ali bolezen, ni izključeno, da oslabi njen imunski sistem in jo spravi v težje stanje.

Zato je najbolje, da se v takšne stvari ne spuščate preveč, ne dovolite, da vas kdo prestraši, da se tako počutite. Bodite močni in bodite to, kar ste, in naj vas vodi srce.